Rakousko je plné ruského plynu. Za rok bude hůř, skončí tranzit přes Ukrajinu

Současné politické vedení Ukrajiny již dříve naznačilo, že o prodloužení tohoto kontraktu nestojí. Rakousko se ale z ruských dodávek nemůže jednoduše vyvázat, neboť rakouská polostátní energetická společnost OMV v roce 2018 uzavřela s Gazpromem dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu, jehož platnost skončí až v roce 2040. Plynovod přes Ukrajinu je ale jednou ze dvou klíčových tras, jimiž ruský plyn do Evropy proudí. Informovala o tom agentura Bloomberg.

V rámci Evropy zásobuje ukrajinská trasa právě především Rakousko, které by tak v dalších měsících mohlo přijít o velkou část plynových dodávek. Pro Rakousko by neprodloužení rusko-ukrajinské dohody o tranzitu plynu znamenalo, že by muselo rychle pracovat na alternativních dodávkách, a to zejména prostřednictvím zvýšeného dovozu zkapalněného zemního plynu.

Analytici ale říkají, že pro Rakousko by to nemělo znamenat výraznější problém. „Rakousko by mělo být schopné přežít i náhlé přerušení toku zemního plynu z ukrajinského území i v letošním roce,“ řekl pro agenturu Bloomberg Walter Boltz, který momentálně působí v pozici energetického poradce ve společnosti Baker & Mckenzie.

Případné zastavení dodávek ruského plynu na Ukrajinu by ale mohlo vést k dalším cenovým výkyvům. „Riziko pro léta 2025 a 2026 není, že by Rakousko nemělo zemní plyn, ale že ceny této komodity by se mohly opět razantně zvýšit,“ dodal pro Bloomberg Walter Boltz.

Válka zastavila energetickou spolupráci

Důsledkem dohody mezi OMV a Gazpromem z roku 2018 vzrostl import ruského plynu do Rakouska dvojnásobně. Dodávky byly nejprve dohodnuty na 5 miliard metrů krychlových zemního plynu za rok a o pár měsíců později se tento objem navýšil dokonce na 6 miliard metrů krychlových.

Přesné znění smlouvy mezi Rakouskem a Ruskem ale není veřejnosti dodnes známé. Neví se ani, kolik Rakousko za ruský plyn platí. Rakouští politici ale už dříve v souvislosti s tímto kontraktem uvedli, že rakouská společnost OMV bude za ruský plyn platit i v situaci, kdy jej přestane odebírat, což rakouskou snahu o odstřihnutí se od ruského plynu značně komplikuje.

Ještě před vypuknutím války na Ukrajině přitom Rakousko s Ruskem v oblasti energetiky hojně spolupracovalo. Začalo to už v roce 1968, kdy Rakousko jako první země v oblasti západní Evropy uzavřelo se Sovětským svazem smlouvu o dodávkách plynu. Následně se vzájemná spolupráce Ruska a Rakouska prohlubovala a vyvrcholila v roce 2017, kdy rakouská polostátní energetická společnost OMV koupila čtvrtinový podíl na plynovém nalezišti Južno-Ruskoje na Sibiři.

Rakousko ale není jedinou zemí v Evropské unii, kterou důsledky podobné dohody aktuálně zasahují. Jde i o Maďarsko, které uzavřelo s Ruskem obdobný kontrakt v roce 2021. Ten zajišťuje příliv ruského plynu do Maďarska po dobu patnácti let a tato země by měla na základě něj každý rok obdržet asi 4,5 miliardy metrů krychlových plynu.