Klima neklima. Saúdská Arábie láká chudé země Afriky na ropu

Informoval o tom britský deník The Guardian s tím, že jeho redaktoři objevili podrobné informace o saúdskoarabských plánech týkajících se budoucího využívání automobilů i autobusů se spalovacími motory v Africe i dalších méně rozvinutých ekonomikách. Saúdskoarabský investiční plán reaguje mimo jiné na to, že rozvinutější ekonomiky se v posledních letech snaží o přechod na čistou energii a poptávka po ropě či plynu by mohla z jejich strany začít klesat.

Saúdská Arábie by tak do dalších let chtěla navázat spolupráci s některými automobilkami pro masivní výrobu levných vozidel se spalovacími motory, které by mohly konkurovat elektromobilům či vozům na vodíkový pohon. Počítá i s podporou lodí, které využívají těžký topný olej nebo s podporou nadzvukové letecké dopravy, která odhadem spotřebuje až třikrát více paliva než běžná letadla. Interní plány hovoří i o tom, že by se do některých afrických domácností mohly poskytovat i plynové sporáky na vaření.

„Saúdskoarabská vláda se chová jako drogový dealer. Snaží se přimět Afriku k tomu, aby se stala závislou na škodlivých produktech. Zbytek světa se zbavuje špinavých fosilních paliv a Saúdská Arábie ve stejnou chvíli hledá nové zákazníky a obrací svůj zrak právě na Afriku. Je to odporné,“ říká Mohamed Adow, ředitel think-tanku Power Shift Africa.

Špinavá pomoc chudým státům

Plánované projekty odhalilo šetření Centra pro klimatické zpravodajství Channel 4 News. Saúdská Arábie se snaží program prezentovat jako pomoc chudším zemím v oblasti energetiky a dopravy.

Ve stejné chvíli však platí, že Saúdská Arábie počítá s plněním klimatických cílů tak, jak o tom hovoří Pařížská dohoda. Přitom k dosažení těchto cílů je nezbytné, aby se míra užívání fosilních paliv snížila. Saúdskoarabské plány v případě méně rozvinutých ekonomik ale ve prospěch Pařížské dohody nehovoří.

Saúdskoarabský plán jde přesně proti tomu, co nedávno žádala Světova banka. Podle jejího šéfa Ajaye Bangy mají rozvinuté země přispět s překonáním hospodářského růstu rozvojových ekonomik, který je postaven na fosilních palivech. Pokud tak neučiní, je výrazné snížení globálních emisí uhlíku do roku 2050 v podstatě vyloučené.

Podobné myšlenky zaznívají i od OSN. „Potřebujeme vidět odpovídající globální podporu, aby africké ekonomiky i další rozvojové země přeskočily období, kdy k hospodářskému růstu využívají znečišťující látky a mohly přejít na cestu čisté a udržitelné energie,“ řekl už před několika měsíci generální tajemník OSN António Guterres.

Některé plány jsou již realitou

Některé plány v tomto směru se Saúdské Arábii již podařilo realizovat. Během listopadu se dohodla s politickým vedením Rwandy, Nigérie i s Etiopií na posílení partnerství v oblasti dodávek ropy a zemního plynu.

Saúdská Arábie na dotazy britského deníku The Guardian neodpověděla. Jeden z úředníků ale před pár týdny uvedl, že stimulace poptávky po ropě a plynu na některých trzích se řadí k hlavním cílům, jichž se Saúdská Arábie nyní snaží dosáhnout.

„Nevěříme, že rozvojové země mohou fázi využití fosilních paliv přeskočit. Řada afrických zemí momentálně nemá ani dostatek elektřiny pro každodenní život. Věříme, že africké ekonomiky si zaslouží získat šanci pro rozvoj už nyní a v budoucnu mohou pracovat na přechodu k jiným zdrojům energie,“ uzavřel úředník.