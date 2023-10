Zelená ocel je hudba budoucnosti. Cesta k vodíku vede zatím přes zemní plyn

Němečtí výrobci oceli Salzgitter a ThyssenKrupp se snaží najít firmy ochotné ekologickou ocel odebírat. Vedení těchto firem proto vyjednává s předními automobilkami, mezi které se řadí i Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW nebo Ford. Automobilky se ale musí připravit na to, že proti běžné oceli je ta zelená finančně náročnější. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Evropští oceláři se snaží změnit fungování průmyslového odvětví, které je několik desítek let spojené hlavně s uhlím. Ročně se v ocelářství spálí miliardy tun koksu, které by však mohl nyní nahradit zelený vodík. Jeho výroba je ale zatím nedostatečná, a i automobilky samy uznávají, že přechod k ekologičtější výrobě zatím bude jen velmi pozvolný.

„Ocel vyrobená ze zemního plynu není klimaticky neutrální,“ řekl agentuře Bloomberg Oliver Sartor, který je analytikem v think tanku Agora Industry. Dodává, že využívání zemního plynu je pouze prvním krokem k celkové transformaci ocelářského sektoru.

Snížení emisí jako cíl

Výroba zelené oceli by podle plánů Evropské unie měla v dlouhodobém horizontu snížit emise oxidu uhličitého. Těch se při výrobě oceli na celém světě do vzduchu uvolní asi devět procent.

I přesto ale německá ocelářská skupina Salzgitter si před několika dny objednala stavbu velkého elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku od rakouské společnosti Andritz. Společnost chce od roku 2026 takto každý rok získat až 9 tisíc tun vodíku, který by měl být při výrobě oceli náhradou za koks.

Výrobce na pořízení elektrolyzéru obdržel dotaci od německé vlády ve výši jedné miliardy eur (asi 25 miliard korun). Každý rok by se díky tomu mělo množství produkovaných emisí snížit až o dvě miliony tun. Přesto se však zpočátku bude spalovat hlavně zemní plyn, který ve srovnání s koksem sníží produkované emise až o 60 procent.

Ekologická ocel je finančně náročnější

Předseda představenstva společnosti Salzigitter uvádí, že odběratelé jsou za ekologickou ocel ochotni platit víc. „Pochopili, že v užívání zelené oceli mohou být průkopníky. Budou mít možnost svým zákazníkům přesně říct, jakou uhlíkovou stopu jimi používaná ocel má,“ uvedl pro Bloomberg Gunnar Groebler.

O používání ekologické oceli podle informací agentury Bloomberg momentálně usiluje třeba automobilka Mercedes-Benz. První dohodu s výrobci ekologické oceli uzavřely ale i automobilky BMW nebo Ford.

Bez dotací to nepůjde

Přechod od uhlí přes zemní plyn až k zelenému vodíku se ale neobejde bez vládní podpory. I proto německá vláda se rozhodla poskytnout dotaci i největší německé ocelářské skupině ThyssenKrupp. Ta získala na stavbu zeleného provozu nedaleko Duisburgu podporu asi ve výši 2 miliard eur, což je v přepočtu zhruba 50 miliard korun. O dotaci ale žádají také společnosti ArrcelorMittal nebo Saar Stahl, uvedl před pár dny německý ministr hospodářství Robert Habeck.

Celkem chce německá vláda na dekarbonizaci těžkého průmyslu vyčlenit až 50 miliard eur a právě zelený vodík v tom má hrát klíčovou roli. Největší evropská ekonomika chce snížit emise oxidu uhličitého do roku 2030 o dvě třetiny ve srovnání s rokem 1990. Do roku 2045 by se emise měly snížit na úplnou nulu, uzavírá Bloomberg.