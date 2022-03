Na sankce reagujme moudře, nebo se vrátíme do roku 1917, míní nejbohatší Rus

Metalurgickému magnátu Vladimiru Potaninovi vadí, že jeho rodná země plánuje konfiskovat majetky společností, které z Ruska odešly kvůli agresi na Ukrajině. Pokud k zabavování majetků dojde, zničí to podle něj důvěru investorů a vrátí to Rusko do časů bolševické revoluce v roce 1917.