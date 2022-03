Kontrola kryptoměn i postih bank a oligarchů. Evropa připravuje další sankce

Komise navrhuje vyřadit tři běloruské banky z mezinárodního platebního systému SWIFT a přidat několik ruských oligarchů a politiků na černou listinu EU. Na té již figuruje několik stovek lidí, včetně všech poslanců ruské Dumy, ruského prezidenta Vladimira Putina a řady jemu blízkých ruských miliardářů.

Nový balík sankcí by rovněž zakázal vývoz námořních technologií z EU do Ruska a poskytl by pokyny k tomu, jak sledovat kryptoměny, aby nemohly být používány k obcházení postihů.

EU uvalila na Rusko zatím tři balíky sankcí, kromě těch mířících na jednotlivce rovněž například vyřadila ze systému SWIFT sedm ruských bank a zakázala ruským letadlům vstup do svého vzdušného prostoru. Některé postihy již mířily rovněž na Bělorusko, které Moskvu v konfliktu podporuje.