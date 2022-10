Bonus pro zaměstnance Porsche. Firma každému vyplatí až tisíce eur

Zaměstnanci dostanou podle závodní rady odměnu společně s listopadovou mzdou. Výše odměny jednotlivých zaměstnanců se bude lišit podle délky působení ve firmě.

„Všichni zaměstnanci udělali z Porsche to, čím je dnes. Proto je spravedlivé, aby se všichni podíleli na úspěchu,“ řekl šéf závodní rady německému listu Stuttgarter Nachrichten.

Automobilka Porsche vstoupila na akciový trh koncem srpna. Frankfurtská burza tak zažila největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) od roku 1996, kdy na burzu vstoupil telekomunikační gigant Deutsche Telekom. Většinovým vlastníkem automobilky Porsche zůstává automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto.

Porsche bude mít celkem 911 milionů akcií, z toho polovinu kmenových a polovinu prioritních. Ty mají proti kmenovým akciím přednost například při vyplácení dividend, ale nejsou s nimi spojena hlasovací práva.

Volkswagen hodlá získané peníze použít mimo jiné na financování miliardových investic do digitálních technologií a do elektromobility, na kterou se v poslední době intenzivně zaměřuje. Experti odhadují, že do roku 2030 by právě elektromobily měly Porsche zajišťovat většinu tržeb.