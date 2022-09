Porsche vstoupilo na burzu, investoři akciím věří

Podle agentury dpa kurz akcií po začátku obchodování mírně posílil až k 84 eurům za kus. „Dnes se splnil náš velký sen,“ komentoval zahájení obchodů šéf automobilky Oliver Blume.

Navzdory úspěchu Porsche jsou odborníci skeptičtí k jejímu načasování. Akciové trhy se v současné době nachází na svém minimu.

„Evropské akcie padají a investory ovládá strach. K tomu je třeba přidat také nejistotu v odvětví kvůli rostoucím cenám vstupů. Přesto, pokud se očekávaný zájem investorů potvrdí, další na řadě může být například i značka Audi,“ komentuje Erik Kmeť, jednatel investiční skupiny K&L Rock.

Volkswagen se snažil při prezentaci akcií uvádět Porsche jako příklad stabilní firmy, kterou investoři v těžkých časech ocení.

„Porsche bylo a je perlou skupiny Volkswagen,“ řekl agentuře Reuters Chris-Oliver Schickentanz, šéf investičních fondů Capitell. „Vstup na burzu velmi transparentně ocenil hodnotu firmy a to bude mít pozitivní přínos i pro akcionáře VW,“ dodal.

Na trh se nedostávají všechny akcie firmy, majoritní vlastník Volkswagen si ponechává tři čtvrtiny. Zbylá obchodovaná čtvrtina se pak dělí na dvě poloviny: 12,5 procenta kupuje Porsche SE, tedy zakládající rodina Porsche–Piëch, dalších 12,5 procenta připadne externím investorům.

Porsche bude mít celkem 911 milionů akcií, z toho polovinu kmenových a polovinu prioritních. Ty mají proti kmenovým akciím přednost například při vyplácení dividend, ale nejsou s nimi spojena hlasovací práva.

Volkswagen hodlá získané peníze použít mimo jiné na financování miliardových investic do digitálních technologií a do elektromobility, na kterou se v poslední době intenzivně zaměřuje. Experti odhadují, že do roku 2030 by právě elektromobily měly Porsche zajišťovat většinu tržeb.

Celkový výtěžek z prodeje akcií v rámci IPO by měl podle Reuters dosáhnout až 19,5 miliardy eur.