Polské zásoby uhlí se za rok zdvojnásobily. Tamní odbory to ale kritizují

Energetický think-tank Instrat informoval o tom, že zásoby uhlí v Polsku vyskočily v letošním květnu meziročně o 83 procent na 10,8 milionů tun.

„Polské státní podniky nechávají dovážet velké množství černého uhlí ve chvíli, kdy se vytěžené uhlí v Polsku skoro neodebírá,“ uvedl pro agenturu Bloomberg šéf polského odborového svazu Solidarita Boguslaw Hutek. Zároveň dodal, že polské státní podniky by neměly jednat proti polským zájmům.

Zásoby uhlí v Polsku se zvýšily i díky tlaku tamní vlády. Varšava totiž po uvalení zákazu dovozu uhlí z Ruska v roce 2022 přiměla státní podniky k tomu, aby vyjednaly nové dodávky uhlí z ostatních států světa. Proti předchozím létům tak do Polska začaly ve velkém mířit dodávky uhlí z Jihoafrické republiky, Kolumbie nebo třeba z Kazachstánu. Polská vláda se tímto tlakem chtěla vyhnout možnému nedostatku uhlí v zemi.

Uhlí má v Polsku dlouhodobě velký význam. Miliony tamních domácností stále užívá produkt jako palivo pro vytápění. Obrovský odběr uhlí zajišťují i tamní uhelné elektrárny, které zároveň vyrábí až sedmdesát procent elektrické energie v zemi. V Polsku je navíc v uhelném sektoru zaměstnáno až 75 tisíc lidí, převážně jde o horníky.

K silnému politickému vyjádření se silný odborový svaz Solidarita uchýlil ve chvíli, kdy se Polsko chystá na důležité parlamentní volby. Průzkumy tamního veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že obě nejsilnější politické strany v Polsku nemají dostatečnou podporu pro to, aby se mohly samostatně ujmout vlády. To je však příležitost pro menší politická uskupení, která by se mohla stát koaličními partnery, uzavírá Bloomberg.