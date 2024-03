Hodně se pije, říká bývalý rezident obytné lodi. Zážitky sepsal v knihách

Plavidlo jménem The World, které vyplulo v roce 2002, je v mnohém specifické. Je dlouhé 195 metrů a jeho součástí je 165 rezidencí. Všechny jsou ve vlastnictví obyvatel plavidla. Mezi vlastníky ubytovací jednotky patřil i Peter Antonucci, původní profesí právník, který na lodi strávil šest let. O plavidle se dozvěděl v novinovém článku přibližně v roce 2012. Tehdy mu bylo dvaapadesát a užíval si předčasného důchodu.

Koncept bydlení na lodi zaujal nejen jeho, ale i jeho manželku. Společně si zarezervovali zkušební plavbu. „Když jsem poprvé na loď nastoupil, pomyslel jsem si, že to je neskutečně drahé. Nemohl jsem uvěřit, že byty stojí tolik. Nemohl jsem uvěřit, že náklady na údržbu jsou tak vysoké a nechápal jsem, proč by to někdo dělal,“ uvedl Antonucci pro portál CNN Travel.

Po plavbě však názor změnil a okamžitě se informoval, kolik volných bytů na lodi je. Líbilo se mu prý vše od personálu a jejich poskytovaných služeb přes exkluzivní zážitky na palubě až po přesně naplánovaný itinerář. „Všichni obyvatelé byli velmi vstřícní,“ vzpomíná. Až později podle vlastních slov zjistil, že všichni o jeho přítomnosti věděli.

Byt za 37 milionů korun

Po úspěšné úvodní plavbě se Antonucci s manželkou konečně nastěhoval na palubu. Nepamatuje si přesná čísla, myslí si ale, že svůj první byt na palubě koupil za přibližně 1,6 milionu dolarů (37,43 milionu Kč). Ten si společně s manželkou mohli upravit podle svého vkusu. „Vše se musí inventarizovat a odeslat měsíce a měsíce předem, a to v bednách. Vše se musí schválit,“ říká.

Většina obyvatel-pasažérů na The World nepobývá na lodi celoročně, mnozí z nich ji využívají spíše jako prázdninové útočiště. A období, kdy budou na lodi pobývat, si mohou vybrat. Průměrná obsazenost je 150 až 200 obyvatel a hostů. Podle Antonucciho se itinerář plavby plánuje dva až tři roky dopředu.

Na lodi existuje dokonce výbor, který trasu schvaluje. Při plánování cest se berou v úvahu i významné události – například Wimbledon v Londýně či karneval v Rio de Janeiro. Obyvatelé lodi vždy dostanou tři navržené itineráře, následně o nich hlasují. Ne vždy však hlasování probíhá hladce. „Všichni jsou poměrně bohatí, vydělali peníze. Každý si myslí, že jeho názor je ten nejlepší a ví nejlépe, jak věci dělat,“ vysvětluje Antonucci.

Hodně se pije a baví

V rozhovoru pro portál CNN hovořil o aktivitách na palubě. Kromě aktivit pro děti se tam nachází i fitness centrum, tenisový kurt či lázně. Na palubě je samozřejmě nepřeberná nabídka jídla a pití. „Hodně se pije, hodně se baví. A to je na tom zábava,“ říká. Někdy však podle něj dochází i k situacím, které by měly zůstat v tajnosti. „Stávají se tam různé věci. Něco z toho je zábavné. Lidé se někdy opijí, zpívají a užívají si. To je relativně neškodné. Relativně neškodné jsou i jiné věci a aféry. Když jsou lidé svobodní, je to v pořádku. Ale na lodi jsou i manželské páry či partneři, kteří ne vždy spí se svým partnerem,“ dodává.

Antonucci dodává, že takové věci nejsou pro něj. „Měl jsem skupinu přátel a žádný z nich se takových věcí neúčastnil. Lhal bych ale, kdybych řekl, že jsme nepili a neposmívali se tomu,“ směje se.

Za čas strávený na palubě je Antonucci vděčný. Přestože ne každý s každým si na palubě sedl, dodnes má dobré přátele z celého světa. „Viděl jsem, co jsem vidět chtěl, byl jsem připraven ve svém životě udělat zase něco nového,“ říká. Čas strávený na lodi The World ho inspiroval k napsání tří knih. „Je to ovšem fikce, ani v jednom mém románu nefigurují skutečné osoby,“ uzavírá podle CNN Travel podnikatel.