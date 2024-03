Dva tisíce naháčů na palubě jedné lodi. Američan popsal netradiční zájezd

Zároveň vyzval všechny uživatele, aby se ho na cokoli z netradiční plavby zeptali.

Plavbu na jedné z výletních lodi pro dva tisíce pasažérů společnosti Carnival si muž rezervoval prostřednictvím texaské cestovní kanceláře Bare Necessities.

Ta tyto výlety realizuje již od roku 1990. Na sedmidenní nahé putování z floridské Tampy se zastávkami v Mexiku a Hondurasu se nadšený cestovatel vydal spolu se svou 61letou manželkou. Ze zřejmých důvodů však neuvedl ani své jméno nebo povolání. Také se všem omluvil, že nemůže sloužit, ani co se týče fotografií.

Ostatním uživatelům Redditu sdělil, že tento výlet byla vůbec jeho první nudistická zkušenost. Nebyla to podle jeho slov ani plavba pro swingery ani zážitek s cílem sexuálních aktivit, zdůraznil. „Byla to prostě jenom plavba party lidí se společným zájmem, kterým je nudismus,“ dodal. Informaci přinesl britský portál The Daily Mail.

Vyrážíme, všichni donaha!

Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé, i nudistická výletní loď má své pevné zákonitosti. Při vysvětlování tajů plavby naháčů muž prozradil, že kapitán obvykle po opuštění přístavu oznámí, kdy je konečně možné se svléknout. Obvykle to trvá asi třicet minut.

Totéž se pak děje v opačném případě, když se loď blíží k přístavu. Děje tak proto, aby pasažéři náhodou někoho nepohoršili. „Lidé na lodi obvykle využívají možnosti být nazí okamžitě, jakmile to jen jde, protože přesně to je smyslem plavby,“ vysvětluje.

Co se týče palubního personálu, Američan uvedl, že všichni zaměstnanci plavby byli oblečeni kromě jednoho dua muž/žena, kteří vystupovali v divadle. Dodal, že podle jeho informací žádného člena posádky provozovatel plavby k nahotě nenutí.

Mnoho komentátorů zajímalo, jaké bylo věkové složení cestujících. „Nepochybně na palubě bylo relativně málo mladších párů, zatímco jasně převažovali ti starší,“ dozvěděli se. Věk většiny lidí odhaduje sdílný nudista mezi 50 a 70 lety. „A bylo mezi nimi i hodně gayů,“ dodal.

Stran fyzické atraktivity se zájamci o detaily z plavby dozvěděli, že 20 procent cestujících bylo atraktivních, 20 procent průměrných a 60 procent neatraktivních. Co se týče národností, většinu návštěvníků plavby měli tvořit Američané, ale byli tam také nějací Evropané a Australané.

Mnoho uživatelů Redditu také nadneslo otázku, jak to na palubě bylo s pořizováním obrazových záznamů. Několik diskutujících připomnělo, že i na nudistických plážích se někdy objevují lidé, kteří sem přicházejí s jiným záměrem než naturisté a ostatní bez jejich svolení fotí.

„Všichni byli velmi uctiví. Každý ví, že se nesmí fotit jiní lidé,“ rozptýlil jejich obavy milovník nudistické turistiky. „Strávil jsem na internetu vcelku dost času, abych snímky z naší plavby dodatečně vyhledal, ale nikde jsem žádnou nenašel. Snad kromě skupinových snímků, na nichž lidé pózovali dobrovolně,“ říká.

Ručníky byly všude

Aby cestujícím organizátor cesty připomněl správnou nudistickou etiketu, po celé lodi bylo podle referujícího nudisty během plavby vyvěšeno mnoho cedulí s nejrůznějšími upozorněními, například hygienickými.

I tak diskutující právě hygienu nadnesli ve svých dotazech hned několikrát. Když byli lidé na palubě nazí, jak řešili například sezení na palubách? Cestovatel je však uklidnil: „Všichni účastníci plavby si s sebou obvykle brali ručník na sezení. Navíc ručníky byly všude na palubě volně k dispozici.“

Carnival Cruise Line je mezinárodní plavební společnost se sídlem v Doralu na Floridě. Společnost je dceřinou společností Carnival Corporation & plc. Společnost Carnival je na prvním místě v žebříčku největších výletních linek podle počtu ročně přepravených cestujících. Zdroj: wikipedia.org

Právě detaily ohledně fungování dvou tisíc naháčů na jedné palubě diskutující zajímaly ze všeho nejvíce.

I do této problematiky nudismu vnesl informátor více světla. Vysvětlil totiž, že v určitých chvílích pasažéři oblečení být museli. „Například v hlavní jídelně nebo ve specializovaných palubních restauracích bylo oblečení vyžadováno,“ uvedl.

Sdílný nudista dodal, že po celém dni stráveném opalováním bez plavek se pasažéři oblečení ani zvlášť nebránili. „Po 18. hodině se tak na lodi pohybovala zvláštní směsice nahých, normálně oblečených a například žen v sexy oblečení, například v průsvitných halenkách,“ říká.

Jakmile se loď blížila k přístavu, všichni se na povel zase oblékli. Shodit šaty mohli opět až na nudistické pláži, kam mnozí zamířili.

Kufr nepotřebujete

Když muž shrnoval své první zkušenosti s plavbou nudistů, nešetřil slovy chvály. „Bylo to úžasné! Měli jsme skvělé počasí a mohli dělat spoustu zábavných věcí jen tak.“ Dodal, že zvlášť jeho partnerka si výlet velmi užila. Ale přes všechny pozitivní dojmy říká, že už na podobnou cestu pravděpodobně nepojede. „K vidění je i spousta dalších míst.“

Návštěvníkům Redditu, kteří jsou nováčky v oblasti nudismu, nabídl na závěr hned několik užitečných doporučení: „Už jste se někdy koupali nazí? Je skvělé se koupat bez plavek, tančit, procházet se po pláži... Ze stejného důvodu podle něj muži nenosí trička, když jdou třeba plavat nebo na pláž. Je to skvělý pocit. Někteří lidé jsou samozřejmě větší exhibicionisté, ale já ne,“ říká.

Naturista však nakonec přiznal, že být na lodi s dalšími tisíci lidmi nahý je trochu hloupé. Ale člověk podle jeho slov žije jen jednou... „A ano, balení kufrů na takovou cestu je mnohem jednodušší,“ uzavírá účastník nudistické plavby podle The Daily Mailu.