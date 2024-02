Plavba kolem světa jako hit internetu. Manželé mají desetitisíce sledujících

Zážitky cestujících z devítiměsíční plavby výletní lodě Serenade of the Seas společnosti Royal Caribbean se staly hitem na sociálních sítích. „Pro nás to je životní zážitek, ale nevěděli jsme, že to bude zajímat tolik lidí,“ uvedl pro agenturu Reuters manželský pár, jejichž příspěvky se staly hitem na TikToku a Instagramu. Ve sdílení zážitků z plavby nejsou zdaleka sami.