Luxusní loď bude roky domovem i kanceláří, Američan si kajutu najal na 12 let

Obří výletní loď MV Narrative nabízí mimo jiné lékařské služby, farmářský trh, restaurace, bary, bazény či posilovnu. K dispozici je 24hodinová pokojová služba, co-workingový prostor či lázně. Plavidlo zájemcům poskytuje více než 500 soukromých pokojů a apartmánů. Ty se stanou domovem pro přibližně 1 000 lidí, kteří budou na palubě žít.

„Nejvíc mě nadchlo, že nemusím měnit svůj denní režim, abych se mohl podívat do světa,“ řekl Wells CNBC prostřednictvím videohovoru. „Od modelu, když chcete někam jet, sbalíte si tašku, nastoupíte na let a pronajmete si pokoj, přecházím k modelu, že byt, posilovna, lékaři a zubaři, všechny moje obchody s potravinami cestují po světě se mnou,“ pochvaluje si.

Osmadvacetiletý muž pracuje v technologické společnosti Meta, do jejichž kanceláří nemusí docházet. West plánuje, že bude nadále pracovat podle času na americkém západním pobřeží, zatímco loď bude navštěvovat evropská města.

„Moje pracovní doba se přesune na večer, noc a brzké ráno. Ale to mi otevírá možnost... třeba prohlížet si město od poledne přes odpoledne a pak začít svůj pracovní den kolem šesté nebo sedmé hodiny večer,“ plánuje mladý muž. „Je to pravděpodobně poprvé, kdy existuje možnost mít standardní práci a uvažovat přitom o práci a bydlení z plovoucího bytového komplexu,“ dodal Wells.

Za 12 let zaplatí 7,2 milionu korun

Za dvanáctiletý pronájem utratil Američan 300 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 7,2 milionu korun. Za tuto sumu bude mít na své kajutě k dispozici skládací postel, samostatnou sprchu, pracovní stůl a menší odkládací prostor. Wells se domnívá, že by měl být jedním z nejmladších cestujících na palubě a doufá, že se tam obklopí dobrou skupinou lidí, ze kterých pro něj vzejdou přátelé na celý život.

Jeden měsíc pobytu na palubě vyjde Wellse celkově na 4 200 dolarů, což je v přepočtu zhruba 100 tisíc korun. Měsíční nájemné bude Američana po přepočítání stát 2 100 dolarů (asi padesát tisíc korun) a all-inclusive služby budou stát dalších 2 100 dolarů. V nich je započítáno jídlo, pití, členství v posilovně nebo různé prvky zábavy.

Součástí ceny je kupříkladu i zdravotní péče, praní špinavého prádla, nebo čtyřiadvacetihodinová pokojová služba. Zajímavostí je, že za 2 100 dolarů na měsíc se v současné době pronajímá i většina bytů v San Diegu, odkud Wells pochází.

Wellsovi byla jako prvnímu zákazníkovi na světě udělena speciální výjimka, která se váže k době trvání nájmu. Většinou se totiž kajuta pronajímá na 24 let, anebo na dobu životnosti plavidla, která se je zhruba šedesátiletá.

Loď je nyní v procesu výstavby v chorvatském Splitu, ze kterého by měla vyplout v roce 2025. Podle předběžného harmonogramu by měla kotvit ve významných přístavních městech, ve kterých by měla vždy tři až pět dnů zůstat. Okružní plavba po světě by měla trvat tři roky a loď by měla zavítat mimo jiné i na polární kruh.