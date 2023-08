Monstrózní, peklo, noční můra. Největší výletní loď světa vzbudila vášně

Loď s 20 palubami bude mít více než 20 restaurací a 15 barů, sedm bazénů, devět vířivek a šest tobogánů, minigolf i horolezeckou stěnu. Pojme 5610 hostů, o které se bude starat asi 2350 členů posádky. RCI tvrdí, že plavidlo „s největším akvaparkem na moři“ zcela změní podobu výletních plaveb.

První záběry lodi zvané Icon of the Seas vyvolaly na sociálních sítích smíšené reakce. Někteří vyjádřili zděšení a plavidlo označili za „monstrózní“. „Pokud jde o představy pekla, tohle je ta nejpekelnější,“ napsal jeden člověk na twitteru v reakci na snímek lodi. „Je mi líto, ale tohle je noční můra,“ uvedl další.

„Největší monstrózní výletní loď na světě, Icon of the Seas. Maximální kapacita 7600 osob, 20 palub, pětkrát větší než Titanic. To vůbec nevypadá pohodově,“ napsal jiný uživatel. Někteří vizualizace lodi přirovnali k filmům ze studia Pixar.

Mnozí také odkázali na zaoceánský parník Titanic, který je od svého ztroskotání v roce 1912 na dně Atlantského oceánu v hloubce kolem 3800 metrů. „Netflix si zajistil práva na Titanic 2: Icon of the Seas,“ napsal jeden uživatel. „Myslím, že jsem ten film už viděl a Jackovi se nelíbil konec,“ poznamenal další s odkazem na kultovní film z roku 1997.

Server CNN ohledně smíšených reakcí oslovil i odborníky, a to například profesora psychologie Toma Davise z alabamské univerzity. „Kupodivu mi také to ztvárnění připadalo neobvyklé,“ řekl.

„Podíval jsem se pak na to trochu blíže a myslím, že znepokojující je kombinace uměleckého pohledu a postpandemického udržování osobního prostoru, který se nám všem vštípil do hlav,“ doplnil.

Důležité je také podle něj zmínit, že se nejedná o skutečnou fotografii, nýbrž pouze vizualizaci vytvořenou na počítači. „Téměř to vypadá, že jde o krátkou, vysokou a úplně plnou loď na rozbouřených mořích, přitom ve skutečnosti může jít o perspektivní trik,“ doplnil. Plavidlo je podle něj ve skutečnosti nejspíš třikrát až čtyřikrát delší, než se zdá na obrázku.

K reakcím mohly podle něj vést lidi různé důvody, zmiňuje úzkosti, fobie, osobní zkušenosti s plavbami či letovisky. „Pro někoho představuje pravidlo této velikosti, na kterém je navíc tolik věcí, spoustu zábavy, kde se dá dělat tolik aktivit, a osvobození od nudy,“ zmínil Davis. Jak dodal, pro ostatní, kteří nikdy takovou plavbu neabsolvovali, toho může být až příliš moc najednou.

Záleží prý na každého osobnosti i na jeho vlastních zkušenostech. „Máte obavy z různých společenských situací, otevřené vody, malých prostor? Takový obrázek vyvolá vzpomínky na vše, od zpráv o různých virech až po filmy jako Čelisti, Dobrodružství Poseidonu či Titanic,“ řekl Davis. Jak dodal, ti, kteří mají s plavbami dobré zkušenosti, se na situaci mohou dívat jinak.

Podle psychologa a experta na fobie Adama Coxe může jen běžný popis lodi, o které se říká, že je „pětkrát větší než Titanic“, vyvolávat představy o ještě větší katastrofě. „Zvlášť poté, co nedávno havarovala turistická ponorka,“ řekl.

U některých může podle něj také vyvolávat pocity klaustrofobie. Namísto toho, aby si užívali výletní dovolenou, vnímají takoví lidé podle Coxe loď jako místo, kde jsou uvězněny tisíce lidí. „Loď v barvách cukrovinek navíc způsobuje obavy ohledně bezpečnosti. Ty by tady nebyly, kdyby byla loď v neutrálnějších barvách,“ doplnil Cox.

Psycholog Jonathan Abramowitz, který působí na Severokarolínské univerzitě v Chapel Hill, řekl, že obrázek působí uštvaným a matoucím dojmem. „Děje se toho tolik najednou, všechno se odehrává na moři a není kam jít, kdyby nastala nějaká nouzová situace,“ řekl.

Společnost Royal Caribbean reakce na snímek pro server CNN nekomentovala. Společnost však uvedla, že loni v říjnu, kdy byly spuštěny rezervace, RCI hlásila nejvíce rezervací za jediný den ve své 53leté historii.