Miami přivítalo Ikonu moří. Největší výletní loď světa je připravena vyplout

Výletní loď Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean International ve středu dorazila do Miami, aby si ji před oficiálním debutem, který se uskuteční 27. ledna, mohli prohlédnout zájemci o plavbu i námořní nadšenci. Událost samozřejmě do přístavu Port Miami přilákala tisíce lidí. Plavidlo přivítali ve velkém stylu i se slavnostními salvami z hasičských člunů, letadly i s transparenty a veselicí.