Koronavirus zabíjí džíny, lidé si během pandemie zvykli na tepláky

Džíny jsou na ústupu ze šatníků už několik let. Na jednom z největších trhů ve Spojených státech jejich prodeje mezi lety 2014 až 2019 postupně klesly o 11 procent, vyplývá z dat analytické firmy Euromonitor International. Prodeje ostatních oděvů naopak vzrostly o deset procent.

Reputaci džínů poškodily sílící výtky ekologů, jež poukazovali na zátěž životního prostředí, se kterou je jejich produkce spojená. Například loňská zpráva Výboru britského parlamentu pro životní prostředí konstatuje, že výroba jednoho páru spotřebuje přes 10 tisíc litrů vody. A v posledních měsících navíc prodejcům zkomplikovaly situaci zavřené obchody a lidé, kteří si během dlouhodobé práce s domova zvykli na pohodlnější oblečení.

Krize zasáhla i amerického výrobce Levi Strauss & Co., který v polovině 19. století přišel s džínami jako vůbec první. Firma vykázala ve druhém letošním čtvrtletí ztrátu 363,5 milionu dolarů (8,1 miliardy dolarů), zatímco loni ve stejném období skončila v plusu 28,2 milionu dolarů. Výnosy meziročně klesly o 62 procent. Společnost na začátku července oznámila, že propustí zhruba 15 procent svých zaměstnanců.

Akcie Levi Strauss ztratily od začátku března zhruba třetinu hodnoty, podobně jako například akcie firmy Kontoor Brands, která vlastní značky džínů Wrangler či Lee.

Série džínových bankrotů

Další značky jsou na tom ještě hůř. V dubnu vyhlásil bankrot prodejce džínů True Religion, podle serveru stanice CNBC již podruhé za poslední tři roky. Firma si podle svých zástupců „nemůže dovolit“ přečkat současné období poznamenané ekonomickou nestabilitou a uzavíráním obchodů. Stejný osud potkal i značku džínů Lucky Brand, která vyhlásila bankrot 3. července, nebo značku G-Star RAW, jež následovala pár dní poté.



Odbyt džínů ve Spojených státech klesal v posledních třech měsících dvouciferným tempem, napsal list The Washington Post s odkazem na data analytické firmy NPD Group. Prodeje luxusních značek, kde cena jednoho páru začíná na 200 dolarech (4,5 tisíce Kč) se v tomto období propadly o více než 40 procent.

„Neformální oděvy vyhrávají. Sportovní móda je stále přijatelnější a u zákazníků je pravděpodobnější, že si nakoupí oblečení s více způsoby užití, do práce, na volný čas i sportování,“ řekla deníku analytička NPD Group Maria Rugolová. „Lidé teď jednoduše nenosí džíny a žijí v co možná největším pohodlí,“ dodala analytička agentury Kantar Tiffany Hoganová.

Potvrzují to i příběhy lidí, kteří pracují kvůli pandemii z domova a o nichž se list zmiňuje. „Od začátku pandemie jsem na sobě neměla džíny. Při pohledu do skříně si říkám, že si je už na sebe nevezmu,“ řekla překladatelka Alexa Muňozová z New Yorku. „Džíny jsou kardiovaskulárním vězením, nechápu proč jsem se jich nevzdala už dřív,“ sdělila manažerka Rocío Rodríguezová z Kalifornie.