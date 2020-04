Zoot zavádí speciálního kurýra. Počká, než si oblečení zákazník zkusí

Své nové variantě rozvozu říká e-shop Zoot Taxi. Firma by tímto způsobem ráda zjednodušila zkoušení oblečení a jeho případné vracení. „Tento zážitek chceme jako první v ČR umožnit i z domova,“ osvětluje Robert Vojáček, ředitel pro rozvoj společnosti Zoot.

Právě na tomto principu je přitom podnik postaven – zákazník si objedná více zboží a až na prodejně si zkusí a vybere, které chce opravdu koupit. Na rozdíl od výdeje na prodejně však při použití Zoot Taxi musí zákazník zaplatit předem.

Služba je navíc ještě dále zpoplatněná, její využití stojí zákazníka 199 korun. Standardní doručování zboží z e-shopu je od vyhlášení karanténních opatření kvůli COVID-19 zdarma.

Firma zdůrazňuje, že si u nové služby dává záležet na hygieně. „Kurýr bude například při každé předávce vybaven rukavicemi, které si pokaždé vymění,“ řekl Vojáček. „Chybět nebude ani obligátní rouška nebo dezinfekce na ruce,“ dodal.

Výdejny radosti v potížích

Zoot se tímto krokem snaží dál rozšiřovat filozofii svých výdejen radosti. Tedy snadné nakupování, zkoušení a vracení oblečení. Ten přitom firmu dostal do potíží. Systém, který je u zákazníků velmi oblíbený a firmě vybudoval dobré jméno, totiž nebyl rentabilní.

V polovině loňského roku tak firma se stamilionovými dluhy zamířila do insolvence. Po reorganizaci ji pak lehce obměnila – výdejny se nově většinou nachází v již zavedených partnerských obchodech, a pokud si v nich chce zákazník zboží vyzvednout, zaplatí poplatek.

Ještě na začátku roku se zdálo, že Zoot vstane z popela a znovu získá oblibu. Pandemie COVID-19 však tyto plány značně zbrzdila. E-shop má kvůli ní značné ztráty. Časopis Forbes s odkazem na zákulisní zdroje před týdnem uvedl, že obchod momentálně pracuje dokonce jen na 15 procent obvyklého výkonu.

Šéf e-shopu Lukáš Uhl však situaci vidí optimisticky. „Na tržbách to pochopitelně cítíme, pokles souvisí s panikou. Je to krátkodobá záležitost, otázka je ale, co bude, až panika přestane,“ řekl Forbesu. „Budeme v pohodě. Jsme funkční a vidíme současnou situaci i jako příležitost,“ dodal.