Šperkaři větří změnu, stále více mužů dostává od žen zásnubní prsteny

Kvůli nedostatku zásnubních prstenů pro muže někteří z nich podle newyorského klenotnictví Eternate místo toho nosí tradiční snubní prsteny. Nyní ale firmy všech velikostí začínají poptávku chápat a představují kolekce zásnubních prstenů speciálně pro muže.

Společnost Eternate uvedla na trh svou vlastní řadu v lednu. Kromě toho mnoho významných značek působících na světových trzích – včetně Tiffany a Brilliant Earth – představilo návrhy zaměřené na muže, často širší kroužky s diskrétněji umístěnými diamanty než jejich ženské protějšky. Stejně jako prsteny pro ženy se mohou pohybovat v řádech tisíců dolarů.

Poptávka po pánských zásnubních prstenech byla ještě před sedmi lety téměř nulová, uvádí výkonný ředitel londýnského internetového prodejce diamantů 77 Diamonds Tobias Kormind. Dnes odhaduje, že tvoří jednu ze třiceti objednávek na zakázku od mužů, kteří hledají prsteny s diamanty nebo drahými kameny. „Stále to není hlavní produkt,“ říká, „ale rozhodně se zdá, že roste“.

Odborníci z řad prodejců šperků tvrdí, že gayové byli jedni z prvních zákazníků, kteří vyhledávali zásnubní prsteny pro muže. „Homosexuální páry se skutečně snažily definovat své vlastní zásnuby a svatby a najít způsob, jak vyjádřit svůj závazek jeden druhému,“ říká Joshua Sherman, ředitel marketingu společnosti Grown Brilliance, která se zaměřuje na laboratorně pěstované diamanty.

Tento trend se však rozšířil. Některé velmi známé celebrity, včetně Eda Sheerana, Ryana Reynoldse, Brooklyna Beckhama a Michaela Bublého, se rozhodly označit své vlastní zásnuby prstenem a někdy je po svatbě nosí spolu s prstenem snubním.

Částečně spolu s prudce rostoucím trhem s inkluzivní a genderově neutrální módou si šperky obecně oblíbilo více mužů. Ve společnosti Eternate podle jejího prohlášení v roce 2021 tvořily pánské šperky 7,2 procenta veškerého prodeje. Dnes se toto číslo blíží 15 procentům. Ve společnosti Grown Brilliance roste prodej pánských šperků dvakrát rychleji než prodej dámských řad.

Někteří lidé také s vývojem společenských postojů zpochybňují tradiční symboliku zásnubního prstenu. Generální ředitel newyorského klenotnictví Le Vian Eddie LeVian popisuje praxi pánského zásnubního prstenu jako odraz měnící se dynamiky ve vztazích a lásce. Sám nosí zásnubní prsten. „Jako manžel, který hrdě nosí svůj diamantový zásnubní prsten, který mi před 38 lety darovala moje žena Miranda, jsem byl přímým svědkem rostoucího přijetí této praxe,“ říká.

Kalifornská odbornice na randění Talia Korenová, která vede podcast Dating Intentionally, dala svému nynějšímu snoubenci zásnubní prsten asi týden poté, co ji požádal o ruku. „Opravdu nechápu, proč v heterosexuálním vztahu žena prsten nosí, ale muž ne,“ říká. „Proč by muž nemohl mít před svatbou symbol závazku na své straně,“ dodává.

Korenová osobně nezná nikoho dalšího, kdo by se rozhodl darovat zásnubní prsten muži, ale na základě jejího pozorování se zdá, že některé páry o to mají zájem. Domnívá se, že chtějí sladit vlastní proces zasnoubení se svými hodnotami. Říká také, že od té doby, co dala svému snoubenci prsten, se na ni některé ženy obrátily s tím, že to byl skvělý tah. Ne všechny s tím však souhlasí – některé její sledující na síti Instagram se nad tímto nápadem pohoršovaly.

Mnozí šperkaři věří, že se tato praxe bude rozšiřovat – a že se stane hlavním proudem, zejména s tím, jak si ji osvojí více lidí, včetně celebrit. „Pro mnoho párů se stal důležitým šperkem,“ říká odbornice z kanadské svatební publikace The Kit Alison McGillová.

A důležitý je podle LeViana fakt, že roste i poptávka, což znamená, že rostou také tržby. „Z obchodního hlediska představuje vzestup pánských zásnubních prstenů lukrativní příležitost pro klenotníky i podnikatele. S rostoucím trhem, který touží objevovat nové projevy lásky a závazku, existuje obrovský potenciál pro uspokojení různorodého vkusu a preferencí,“ říká.