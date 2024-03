Krize lyžování se v tuto chvíli nekoná, říká jeden z šéfů rakouského SkiWeltu

Když jsme spolu dělali rozhovor před třemi lety, sužovala svět koronavirová pandemie a situace byla z pohledu turismu téměř katastrofální. Jak probíhá letošní zimní sezona? Už jsou předcovidové počty návštěvníků zpátky?

Zatím je dobrá, řekl bych velmi dobrá. Před letošní zimou byla média poměrně negativní, co se počtu turistů týče, předpovídala nižší návštěvnost. Ale čísla jsou výborná. Měli jsme skvělý prosinec, skvělý leden, tam už jsme na číslech z období před pandemií. Od začátku sezony do poloviny února uskutečnili návštěvníci 8,3 milionu jízd, tedy jednotlivých použití vleků a lanovek. Rok předtím to bylo ve stejném časovém úseku sedm milionů, a ještě sezonu předtím šest milionů. Jde to stále nahoru. Pro porovnání v sezoně 2017/2018 to bylo osm milionů.

Ale na číslech těsně před pandemií stále ještě nejste, tušíte proč?

To skutečně nevím, ale je to problém celé turistické branže a volnočasových aktivit, že se tento sektor pomaleji zotavuje. Netýká se to jen skiareálů.

Já mám osobně pocit, že hostů je dost. Nedávno jsem hledala ubytování na únor v jednom z tyrolských ledovcových údolí a prakticky jsem neměla šanci téměř nic najít. Je pravda, že v té době mělo Bavorsko prázdniny.

Jsou tady dva faktory – hlavní sezona je skutečně vybukovaná. Například přes Vánoce bychom naše hotely naplnili dvakrát, nebo dokonce třikrát, byli zájemci na čekacích listinách. Ale mimosezonní období nejsou zaplněna tak, jak bychom si přáli. V těch týdnech to obvykle bývá druhá nebo třetí zimní dovolená, kdy turisté přijíždějí na lyže na tři, čtyři dny. A letos je tomu jinak. Možná to závisí na financích, těchto krátkých dovolených se lidé jednoduše kvůli finanční zátěži zříkají.

To znamená, že v současné chvíli patrně neřešíte overtourismus, jako ještě před několika lety.

Před covidem to byl opravdu problém, který se diskutoval. Ale teď to není na pořadu dne. Pandemií se to celé vyřešilo a otočilo o 180 stupňů. Před pandemií v jeden den ve špičce sezony v lyžařském středisku SkiWelt lyžovalo a snowboardovalo až 46 tisíc návštěvníků. Letos jsme se ani jednou nedostali na hranici čtyřiceti tisíc. Je sice pravda, že se nám turisté lépe v čase přerozdělili, není vše koncentrováno na jeden den, ale tyto špičkové denní počty už nemáme. Zase na druhou stranu jsme v lednu zaznamenali jen v Scheffau (část skiareálu SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental – pozn.red.) jeden milion jízd, tedy milion použití lanovek a vleků a leden patřil k vůbec nejsilnějším lednům v historii. Navzdory tomu jsme opět ve fázi, kdy se těšíme z každého hosta, který dorazí.

To znamená, že se trh změnil?

Ano, to skutečně změnil. Před pandemií přijelo 70 až 80 autobusů s jednodenními návštěvníky za den, teď je to tak třicet, čtyřicet.

Nesouvisí to například s extrémně teplým počasím?

Jsme závislí na počasí, to je jeden faktor, ale spíše bych řekl, že řada provozovatelů dopravních společností pandemii neustála. Tam bych viděl příčinu. Nad tisíc metrů nad mořem totiž není nedostatek sněhu tématem, máme ho relativně dost. Ovšem pod touto hranicí prostě letos prší. S technologiemi a zasněžováním to zvládáme naprosto bez problémů, střediska kolem patnácti set nadmořských metrů a výše teplé počasí prakticky neřeší. Ale věřím, že skiareály ležící sedm set, osm set metrů nad mořem už potíže mají.

Médii proběhla informace, že rakouské skiareály budou mít do budoucna problém nejen kvůli klimatické změně, ale i kvůli faktu, že mladá generace po lyžování nebo snowboardingu už tolik netouží.

Tak dramaticky bych to skutečně nechápal. Žádná krize nebo soumrak lyžování se v tuto chvíli nekoná. Nevím, jestli lyžování zůstane masovým sportem, také tu má vliv migrace do Evropy, migranti nejsou lyžařským národem. To je fakt. Ale dětské kurzy běží dál. Letos jsme ve skiareálu zaznamenali extrémně hodně dětí, které přijely se svou školou na výcvik. I naše lyžařské školy vykazují vysoké rezervace, tudíž jako obecný problém bych to nyní neviděl.

Finanční částky za zimní dovolenou totiž nejsou malé. Zvedali jste letos ceny?

Byli jsme ve všech médiích, protože jsme letos zvýšili ceny skipasů o čtrnáct procent. Rok předtím, kdy všichni masivně zdražovali o deset a až dvanáct procent, jsme je zvedli jen minimálně. Máme vysoké náklady na personál, na energie a další vstupy a ty musíme bohužel dál přenést na zákazníky. Taková je situace. Ale musím říct, že letos to bylo opravdu poprvé za patnáct let, co jsem ve firmě, kdy si skutečně nikdo z návštěvníků na ceny nestěžoval. Lyžování prostě není cenově výhodné, to není žádný levný sport.