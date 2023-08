Dovoz LNG z Ruska do EU je vyšší než před invazí na Ukrajinu, tvrdí analýza

Analýza s odvoláním na data společnosti Kpler uvádí, že členské země EU v období od ledna do července dovezly z Ruska 22 milionů krychlových metrů LNG. To představuje nárůst o 40 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Hodnota tohoto dovozu podle odhadů Global Witness činila zhruba 5,3 miliardy eur (128 miliard Kč).

Španělsko je nyní podle analýzy druhým největším odběratelem ruského LNG na světě, a to za Čínou. V období od ledna do července směřovalo do Španělska 18 procent z celkového ruského vývozu LNG, zatímco podíl Číny dosáhl 20 procent. Pouze s nepatrným odstupem za Španělskem následuje Belgie, jejíž podíl činil 17 procent.

Podle údajů společnosti Aurora Energy Research se dodávky z Ruska na celkovém dovozu LNG do Evropské unie v období od ledna do července podílely zhruba 16 procenty. Aurora uvádí, že dovoz ruského zkapalněného plynu do EU v tomto období odpovídá zhruba 13 miliardám krychlových metrů nezkapalněného zemního plynu, uvedla agentura Reuters.

Před ruskou invazí na Ukrajinu EU z Ruska dovážela zhruba 140 miliard krychlových metrů zemního plynu ročně. Loni podle údajů Evropské komise (EK) dovoz plynu z Ruska do EU prostřednictvím plynovodů klesl na 62 miliard krychlových metrů.

„Nákupy ruského plynu mají stejný dopad jako nákupy ruské ropy. Obojí financuje válku na Ukrajině,“ uvedl Jonathan Noronha-Gant z organizace Global Witness. Členské země EU tak podle něj sice ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině odsuzují, ale zároveň poskytují ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi peníze na její financování.

„Je šokující, že členské země EU pracují tak tvrdě na tom, aby se odstřihly od dodávek ruského plynu prostřednictvím plynovodů, jen aby je nahradily dodávkami (ruského LNG) po moři. Je jedno, jestli plyn přichází plynovodem, nebo na lodi. Pořád to znamená, že evropské podniky posílají miliardy do Putinovy válečné pokladny,“ prohlásil Noronha-Gant podle listu Financial Times (FT).

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se loni v srpnu kvůli omezování dodávek z Ruska prostřednictvím plynovodů dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8400 Kč) za megawatthodinu (MWh). Od té doby už výrazně klesla, k čemuž přispěly rozsáhlé dodávky LNG. Nyní se cena pohybuje v blízkosti 35 eur za MWh.