Stopne EU dovoz ruského zkapalněného plynu? V Evropě pro to sílí hlasy

Současné nákupy ruského LNG podle některých podkopávají celkové snahy evropského bloku týkající se definitivního skoncování se závislostí na ruských fosilních palivech do roku 2027. I v důsledku toho peníze evropských poplatníků stále financují chod plynárenských gigantů, jako je Gazprom nebo Novatek. Jelikož jde o podniky napojené na stát, mohou být tyto finance používané i pro financování války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters.

Analytici společnosti CapraView pro agenturu Reuters odhadli, že až polovina celkových kapacit ruského zkapalněného zemního plynu zavítala v prvních deseti měsících války na Ukrajině právě do Evropy. To však pro ruské společnosti mimo jiné znamenalo i příliv peněz ve výši zhruba 14 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 320 miliard korun.

Evropská unie si nechala zpracovat analýzu, ze které vyšlo, že ruský dovoz LNG se loni zvýšil na 22 miliard metrů krychlových. Ještě v roce 2021 to bylo o šest miliard metrů krychlových méně. Tyto objemy jsou však na druhé straně mnohem nižší než běžné plynové kapacity, které do Evropské unie proudily ještě před vypuknutím války na Ukrajině. Podle odhadů totiž dosahovaly až na hranici 155 miliard metrů krychlových za rok.

Belgie jako největší zákazník

Analytici ze společnosti Kpler pak ukázali, že mezi největší odběratele ruského LNG se v uplynulých dvanácti měsících řadila Belgie a Španělsko. Tyto státy totiž svou poptávku po této komoditě zhruba zdvojnásobily. V rámci současné sedmadvacítky však na druhé straně chybí jednoznačná shoda na tom, jak k ruským fosilním palivům do budoucna přistupovat, což může komplikovat i finální rozhodnutí právě ve vztahu k LNG.

„V absolutních sumách sice není dovoz LNG do EU tak výrazný, ale myslím si, že je to celé absurdní. Mělo by to být součástí diskuse o dalším sankčním balíčku. Není totiž úplně snadné vysvětlit, proč dovoz ruského LNG stále umožňujeme,“ uvedla pro agenturu Reuters španělská ministryně pro energetiku.

Komisařka EU pro energetiku Kadri Simsonová ale má v tomto ohledu jasno a doporučila všem členským státům EU, aby ruský LNG nenakupovaly.

Podle analytiků by zastavení ruského dovozu LNG byla dvojsečná zbraň. V první rovině hrozí, že by se tím mohly znovu zvýšit evropské ceny plynu. Na druhé straně je ale také ve hře, že ruské firmy takový krok nijak nepocítí. Poptávka po LNG je totiž z celosvětového pohledu velká a hrozí, že by se toky poměrně snadno přesměrovaly na asijské trhy, jež na Rusko prozatím žádné sankce neuvalily.

„Na rozdíl od exportu plynovodem by zde bylo mnohem obtížnější ovlivnit ruské příjmy,“ uvedl pro agenturu Reuters analytik společnosti CapraView Tamir Druz. Dodal, že Evropa může mít kvůli tomu i problémy s nahrazením ruského LNG alternativami.