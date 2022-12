Ruský plyn si našel cesty a dál proudí do Evropy, hlavně ve formě LNG

Ruská federace se letos stala druhým největším dodavatelem LNG do Evropy. Po moři sem dovezla 17,8 miliard metrů krychlových plynu, což je o 42 procent více než za stejné období minulého roku. Uvádí to agentura Bloomberg a deník Financial Times.

Většina ruského LNG proudícího do Evropy pochází z podniku Jamal LNG, kterou z dvaceti procent vlastní francouzská společnost Total. Největší objemy odebírají Francie, Belgie, Španělsko a Nizozemsko. Dodávky do belgických přístavů se zdvojnásobily, dovoz ruského LNG do Francie vzrostl meziročně o 60 procent.

Rusko mimo jiné vyváží zkapalněný plyn z nového závodu, který leží kousek od finských hranic. Hned první loď, která zde naložila LNG, zamířila do Řecka, vyplývá ze satelitních dat společnosti QuantCube.

Dodávky plynu v číslech Před válkou na Ukrajině Evropa dovážela zhruba 155 miliard metrů krychlových ruského zemního plynu (potrubní a LNG dohromady) ročně.

Letos se dodávky z Ruské federace meziročně snížily o téměř 80 procent. (Zdroj: Bruegel)

Od ledna do října letošního roku dovezla Evropa rekordních 111 miliard kubíků LNG, tedy o 70 procent více než za stejné období minulého roku. (Zdroj: Refinitiv)

Ruský LNG každopádně nemůže plně nahradit objemy plynu, které do Evropy putovaly potrubím, ať už je řeč o Nord Streamu nebo plynovodu Jamal. I tak ale Ruská federace na dodávkách extrémně vydělává kvůli drahým cenám.

Od ledna do září utratila EU za ruský zkapalněný plyn rekordních 12,5 miliardy eur (305 miliard korun), což je pětkrát více než za stejné období roku 2021.

Cesta skrz Ázerbájdžán

Ačkoli se Evropská unie snaží zbavit závislosti na ruském plynu a sjednává si dodávky od jiných zemí, ne vždy to dopadne podle jejích představ. Například v létě podepsala Evropská komise memorandum o porozumění s Ázerbájdžánem, které mělo mimo jiné zajistit, že kavkazská země ještě v tomto roce navýší své dodávky zemního plynu do Evropy z 10 miliard kubíků na 12 miliard kubíků.

O pár měsíců později, v půlce listopadu, podepsal Ázerbájdžán jinou dohodu, tentokrát s Moskvou, o dodávkách plynu z Ruska ázerbájdžánské státní společnosti SOCAR.

Na základě této smlouvy má Ruská federace od listopadu až do března příštího roku dodat kavkazské zemi miliardu metrů krychlových plynu. Upozornil na to web Eurasianet. Podle něj lze předpokládat, že Ázerbájdžán bude ruskými dodávkami vykrývat nedostatek plynu pro své domácnosti, který mu vznikl právě kvůli navýšení exportu do EU.

Už od podepsání memoranda nebylo jasné, kde chce Ázerbájdžán dvě miliardy kubíků plynu navíc vzít. S navýšením těžby na hlavním plynovém nalezišti Šach Deniz v Kaspickém moři se nepočítá. Eurasianet uvádí, že konsorcium vlastnící plynové pole neuzavřelo žádné nové smlouvy o vývozu a má v současné době smlouvu pouze na dodávku dříve dohodnutých 10 miliard metrů krychlových.