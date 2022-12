Čína zprovoznila nový úsek potrubí Síla Sibiře, plyn proudí až do Šanghaje

Nový úsek spojuje zdroj plynu s městem Tchaj-an v severní provincii Šan-tung a s městem Tchaj-sing ve východní provincii Ťiang-su. Zprovozněn byl podle burzy 7. prosince. Plyn tak nyní může přes severovýchodní provincie Číny proudit do Šanghaje, do Pekingu, Tiencinu a do provincie Che-pej, píše agentura Reuters.

Plynovod Síla Sibiře je prvním plynovodem spojujícím Rusko a Čínu. První dodávky začaly plynovodem proudit v roce 2019. Plné kapacity 38 miliard metrů krychlových ročně by měl dosáhnout do roku 2027 a dlouhý má být zhruba 3000 kilometrů. S náklady 55 miliard dolarů (1,3 bilionu korun) je nejdražším ruským plynovodem.

Podle údajů čínského celního úřadu od ledna do října Rusko poslalo potrubím do Číny plyn za 3,1 miliardy dolarů. Ve srovnání s loňským rokem to představuje nárůst o 182 procent. Rusko tak bylo druhým největším dodavatelem plynu do Číny po Turkmenistánu.

Ruská plynárenská společnost Gazprom už v roce 2014 podepsal velkou smlouvu o dodávkách plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře po dobu 30 let v hodnotě zhruba 400 miliard dolarů.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.