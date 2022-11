Státy EU se drží v šachu. Dokud nebude cenový strop, nebude ani solidarita

Na čtvrteční Radě se přítomní ministři energetiky dohodli na společných nákupech plynu i na pravidlech solidarity, podle nichž si státy budou vzájemně pomáhat v případě, že jim začne docházet plyn. Finální shoda se našla i u návrhu, který má výrazně zrychlit povolování staveb obnovitelných zdrojů energie. Například pro fotovoltaiku na střechách by měly úřady vydávat stavební povolení do jednoho měsíce.

Avšak tato tři opatření ministři nakonec svázali s mnohem kontroverznějším konceptem – s celoevropským stropem na cenu zemního plynu, který budí emoce už řadu měsíců. Komise v úterý, ještě před radou ministrů, představila koncept, který některé státy považují za značně bezzubý. Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová za něj ve čtvrtek od ministrů sklidila značnou kritiku.

Čistě teoreticky, pokud by již v uplynulém roce komisařský strop platil, stejně by zatím nebyl spuštěn, a to ani v létě, kdy cena zemního plynu v Evropě vystoupala nad 300 eur. Podmínkou spuštění totiž podle návrhu Komise je, že by se cena alespoň dva týdny musela pohybovat nad 275 eury a zároveň by musela být o 58 eur vyšší než světová průměrná cena LNG. Takové podmínky nenastaly ani v létě.

„Ještě ráno to vypadalo, že se evropské státy neshodnou vůbec, a tak lze svázání cenového stropu s třemi nekonfliktními návrhy považovat za úspěch,“ řekl novinářům zdroj z předsednictví.

Evropské státy se teď svým způsobem drží v šachu navzájem. Dokonce i Německo, které celoevropský cenový strop na plyn odmítá, má zájem na tom, aby bylo schváleno rychlejší povolování staveb obnovitelných zdrojů. Naopak státy, jako Belgie nebo Španělsko, mohou nyní pracovat na vlastních návrzích stropu, které by se jim líbily víc než ten komisařský.

Energetičtí ministři se sejdou na další mimořádné radě 13. prosince. Pokud ani pak nenaleznou shodu ohledně cenového stropu, budou opatření řešit premiéři.