Ruský Gazprom začal ve stanici Portovaja vyrábět zkapalněný zemní plyn

Během pondělí bylo podle agentury Bloomberg dokončeno první několikahodinové kolo testování provozu. Zároveň se tam podařilo vyrobit až 30 tisíc tun zkapalněného zemního plynu.

Podle Vitalije Markelova nyní zbývá jen překonat poslední administrativní překážky a provoz bude připravený na plnohodnotný provoz.

Ruský závod na výrobu zkapalněného zemního plynu se nachází v blízkosti kompresorové stanice Portovaja. V té měli mimo jiné zástupci ruského Gazpromu před pár dny odhalit únik oleje, kvůli čemuž došlo následně k přerušení dodávek plynu potrubím Nord Stream 1.

Údržby v kompresorové stanici Portovaja se zúčastnili i zástupci německé firmy Siemens Energy. Závady tohoto typu by ale podle nich neměly zamezit v provozu plynovodu. Kompresorová stanice Portovaja má totiž i jiné turbíny, které mohou Nord Stream 1 udržet v provozu.

Před pár týdny se toto zařízení dostalo do centra pozornosti také poté, co satelity NASA zjistily na ruském pobřeží Baltského moře obrovské spalování plynu. To vyvolalo obavy, že ruský národní plynárenský gigant v době sankcí kvůli válce na Ukrajině palivo raději přímo pálí, než aby ho dodával do Evropy.