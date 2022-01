Facebook přiznal porážku. Vzdal se plánu na vlastní kryptoměnu

Americký internetový obr tak přiznává porážku ve svých kdysi rozsáhlých ambicích v oblasti digitálních plateb. Informovaly o tom deníky The Wall Street Journal a Financial Times.

Společnost Facebook, která se loni přejmenovala na Meta Platforms, představila plán na vytvoření nové digitální měny v červnu 2019. Nová měna se původně měla jmenovat libra, později se její název změnil na diem.

Projekt od začátku čelil překážkám. Plány Facebooku totiž vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že nová digitální měna by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit ochranu soukromí.

Ke vzniku a používání nové měny se tehdy odmítavě postavilo Německo, obdobný názor zastávali také představitelé Francie. Nápad se nelíbil ani zástupcům amerického Kongresu.

Šéf společnosti Mark Zuckerberg v roce 2019 uklidňoval členy Kongresu o přínosech nové virtuální měny. Podle Zuckerberga by měla snížit náklady a pomohla by lidem více se zapojit do globálního finančního systému. Pochybnosti ale přetrvaly a digitální měna od Facebooku ztratila podporu.

Facebook společně s řadou partnerů, včetně společností Paypal, Mastercard či Visa, vytvořil pro správu projektu konsorcium Libra Association, které se později přejmenovalo na Diem Association. Kvůli obavám z odporu regulátorů a politiků se však některé podniky z konsorcia brzy po jeho vzniku stáhly.

Facebook představil vlastní kryptoměnu libra (2019):