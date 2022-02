Meta hrozí stažením Facebooku z Evropy. Vadí jí zákaz přenosu dat do USA

Evropské regulační orgány v současné době upravují nařízení o způsobu předávání evropských údajů přes Atlantik. Soudní dvůr Evropské unie v červenci 2020 označil za neplatnou dohodu EU a Spojených států, která umožňovala firmám předávat osobní údaje evropských uživatelů do Spojených států.

Data Facebooku a Instagramu se však zpracovávají na amerických i evropských serverech, což je klíčové pro cílení reklam a firmy, které na těchto sociálních sítích působí.

To potvrdil také viceprezident společnosti Meta pro globální záležitosti. „Mělo by to negativní dopad pro mnoho podniků v Evropské unii, které se spoléhají na služby a reklamy, které společnost poskytuje,“ řekl Nick Clegg.

Ve zprávě předložené Komisi pro cenné papíry Meta navrhuje, že pokud společnost nedodrží nové předpisy EU, jednoduše přestane poskytovat své služby Facebooku a Instagramu v rámci unie.

Klíčovou otázkou pro Meta jsou transatlantické datové přenosy, regulované prostřednictvím takzvaného Privacy Shield a dalších vzorových dohod, které Meta používá nebo používala k ukládání dat od evropských uživatelů na amerických serverech. Stávající dohody o umožnění přenosu dat jsou v současné době v EU pod přísnou kontrolou.

Finanční zpráva z minulého týdne zapříčinila, že se akcie společnosti Meta propadly o 26 procent. Z výsledků firmy vyšlo najevo, že se poprvé v historii Facebooku snížil počet lidí, kteří tuto sociální síť užívají denně, a to z 1,930 miliard na 1,929 miliard. Počet uživatelů, kteří Facebook používají alespoň na měsíční bázi stagnuje na 2,91 miliardách.

V srpnu 2020 irský úřad pro ochranu osobních údajů (IDPC) rozhodl, že používání standardních smluvních doložek společností při zpracování evropských údajů je v rozporu s GDPR, tedy s pravidly pro ochranu osobních údajů, a mělo by být pozastaveno. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v první polovině letošního roku.

„Úřady pro ochranu osobních údajů stále častěji kontrolují tento druh dodatečných bezpečnostních opatření, která umožnila společnostem posílat data tam a zpět bez nové smlouvy,“ řekl Patrick Van Eecke ze společnosti Cooley. „Nepřekvapuje mě, že podniky mimo Evropu přehodnocují, zda má smysl nadále nabízet služby na evropském trhu, protože už nezbývá mnoho možností,“ dodal.

Není to poprvé, co Facebook pohrozil omezením svých služeb. Před rokem uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Reagoval tím na tehdy chystaný zákon, který má přimět digitální platformy, jako je Google nebo Facebook, aby platily mediálním podnikům za využívání jejich zpravodajského obsahu.