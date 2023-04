Nepolapitelný fosilní zbohatlík pijící čaj, vylíčil Bloomberg Křetínského

Bloomberg označuje Křetínského za „nepolapitelného miliardáře“. Na mnohé žádosti o komentář, natož rozhovor totiž reportérům nijak nereagoval. Svůj Energetický a průmyslový holding podle nich vybudoval na předpokladu, že ekologická transformace Evropy bude chaotickým a zdlouhavým procesem, takže bude ještě dlouhou dobu potřeba využívat uhlí a plyn.

„Impérium zaměřené na fosilní paliva, jehož hodnota se odhaduje na více než 17 miliard dolarů (zhruba 365 miliard Kč), vybudoval nákupem špinavých aktiv za nízké ceny od energetických firem usilujících o dekarbonizaci,“ píše Bloomberg. Upozorňuje, že Křetínského soukromý podnik není na rozdíl od těchto veřejně obchodovaných energetických firem investory a akcionáři tlačen ke snižování emisí a může volně vydělávat na spalování fosilních paliv. „Tento riskantní krok se prozatím vyplácí, protože válka na Ukrajině zvyšuje ceny energie,“ dodává.

V článku list připomíná například koupi německých hnědouhelných aktiv od švédské společnosti Vattenfall z roku 2016. Při jednáních o této transakci byl Křetínský podle jejího zdroje druhé straně vždy k dispozici, ale zároveň se snažil držet v pozadí.

„Během deseti let využil Křetínský tento diskrétní styl jednání k vytvoření jednoho z největších portfolií aktivit v oblasti fosilních paliv v Evropě,“ píše Bloomberg. Dodává, že společnost EPH se tak stala jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí v Evropě, druhým největším těžařem uhlí v Německu a velkým přepravcem ruského plynu do Evropy.

Tím, že Křetínský v textu nehovoří, dostávají prostor alespoň ti, kteří se s ním měli možnost alespoň někdy setkat. Jedním z nich je například reportér francouzského deníku Libération Jerome Lefilliatre, ten s ním dělal rozhovor v roce 2019. „Není to hrubý typ, co by pil vodku. Když jsme se setkali, pil zelený čaj,“ snaží se čtenářům rozbít stereotyp o fosilním hrubiánovi z Východu žurnalista.

Křetínský podle agentury Bloomberg patří mezi nejúspěšnější z podnikatelů, kteří se snaží vydělat na fosilních palivech v době, kdy se od nich Evropa snaží odklonit. Snaha o dosažení zisků na úkor planety podle agentury Bloomberg vynesla společnosti EPH několik nelichotivých přezdívek. Česká ekologická organizace Re-set firmu například označila za „fosilní hyenu“.

Holding EPH nicméně hledá cesty, jak vydělávat peníze i na čistších zdrojích energie. Tvrdí, že se do poloviny století chce stát uhlíkově neutrální. Do roku 2030 hodlá firma podle mluvčího snížit své emise oxidu uhličitého o 60 procent oproti úrovním z roku 2020, píše Bloomberg.