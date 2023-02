Křetínský posiluje svůj energobyznys v Británii. Žádá o miliony liber z dotací

Aukce mají za cíl stanovit dotovanou cenu, jež se následně vyplácí vlastníkům elektráren i bateriových úložišť. Slouží k pokrytí nákladů v případě, že nastane pohotovostní režim, a tedy okamžitá potřeba zvýšených dodávek elektřiny. Informoval o tom deník The Guardian.

Už fungujícím elektrárnám jsou přidělovány jednoleté smlouvy, pro ty nově postavené pak jsou takové smlouvy patnáctileté. Mají zaručit, že se investiční náklady provozovatelům takových elektráren vrátí. Nyní o ně podle dostupných údajů usiluje 69 nových plynových elektráren ve Spojeném království.

Energie z plynu se v loňském roce podílela na celkové britské výrobě z 38 procent, to je při pohledu do minulosti tříleté maximum. Nelíbí se to hlavně zeleným aktivistům, kteří britskou vládu stále více nabádají, aby více podporovala projekty v oblasti obnovitelných zdrojů.

Aukce na trhu s kapacitou přichází v době, kdy tamější regulační orgán připravuje legislativní návrhy, které mají od výrobců energie odčerpat nadměrné zisky. Veřejnost totiž pobouřily především zisky energetických společností z poslední doby. Ve Spojeném království se to týká například společnosti Shell nebo BP.

Daniel Křetínský v minulosti zbohatl díky podnikání v energetice prostřednictvím své firmy EPH. Nyní je na investiční vlně a snaží se diverzifikovat majetek. Vlastní mimo jiné podíly v britské poště Royal Mail, anglickém fotbalovém klubu West Ham United či ve francouzských maloobchodních skupinách Casino Guichard-Perrachon a Fnac Darty. V oblasti energetiky mu podle The Guardianu patří elektrárna na biomasu Lynemouth v Northumberlandu.