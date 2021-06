Japonská vláda láká lidi na venkov. Domy nabízí pod cenou, někdy i zdarma

Počet obyvatel japonského venkova již několik let strmě klesá. Japonská vláda se proto rozhodla problém řešit, a tak usilovně hledá ty, kteří by se na venkov vrátili a miliony prázdných domů obydlili. Některé z nich se tak nyní prodávají za zlomek tržní hodnoty. Zájemce o koupi pobízí také prostřednictvím dotace na renovaci. Informoval o tom portál Insider.

Z japonského průzkumu v oblasti bydlení, který se v zemi provádí každých pět let, vyplynulo, že počet prázdných domů v roce 2018 se v této zemi proti roku 2013 zvýšil o více než 3 procenta. Důvodem nárůstu je podle průzkumu četnější migrace japonských obyvatel z venkovských částí země do větších měst, ale třeba i stárnutí japonského obyvatelstva. To je problém, jemuž země čelí také již několik let.

Na území Japonska bylo v roce 2018 prázdných téměř 14 procent z 62,42 milionů domů. V některých odlehlejších částech země jich bylo opuštěných až 18 procent.

Oživení japonského venkova je nyní jedním z klíčových cílů japonského předsedy Jošihidy Sugy, jenž se úřadu ujal během loňského září. Aby Japonsko usnadnilo případným zájemcům hledání prázdných nemovitostí, zprovoznilo i speciální webové stránky, které opuštěné domy inzerují.

Ze nich je patrné, že například japonské město Okutama ležící nedaleko Tokia nabízí prázdné budovy zcela zdarma. Město totiž uvítalo zájem lidí přebudovat tyto nemovitosti kreativním způsobem na dílny či restaurace, a tak za ně nic nechce. „Tímto krokem rozhodně snížíme počet opuštěných budov ve městě. Mnoho z nich totiž v současné době představuje značné riziko, a to kvůli špatnému technickému stavu,“ uvedl místní tiskový mluvčí.

Finanční pobídky mají podle japonských politiků pozitivní vliv na podporu života na venkově. Například zakladatelé IT podniků mohou požádat o grant ve výši v přepočtu téměř 600 000 korun, pokud se žadatel rozhodne na japonském venkově žít. Lidé, kteří pracují v japonském hlavním městě, pak mohou také požádat o příspěvek na dojíždění, pokud žijí v nějaké z okolních menších obcích, jako je Okutama.

Dotace na nákup domů se v minulých letech osvědčily třeba i v japonském městě Mikasa v prefektuře Hokkaidó. Díky nim poklesl počet neobydlených domů v tomto městě o téměř 11 procent. Podobně příznivé výsledky hlásí i město Daisen v prefektuře Akita. Tam počet vybydlených nemovitostí za poslední rok poklesl díky finanční podpoře vlády asi o osm procent.