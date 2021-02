Japonsko vyhodí miliony dávek od Pfizeru, nemá dost speciálních stříkaček

„Standardní injekční stříkačky používané v Japonsku nejsou schopny extrahovat šestou a poslední dávku z každé lahvičky vyrobené firmami Pfizer/BioNTech,“ uvedl japonský ministr zdravotnictví Norihisa Tamura.



Japonsko si od Pfizeru zajistilo celkem 144 milionů dávek očkování, jenž vystačí pro 72 milionů lidí za předpokladu, že z každé ampule bude možné odebrat šest dávek. Vakcína od firem Pfizer/BioNTech se podává ve dvou dávkách do svalu v horní části paže, a to s odstupem tří týdnů.



Nedostatek speciálních injekčních stříkaček, které umožňují precizně rozdělit obsah ampule, znamená, že japonští zdravotníci budou muset používat standardní injekční stříkačky, které jsou schopné extrahovat pouze pět dávek na lahvičku. Očkování tak vystačí pro 60 milionů lidí.



„Injekčními stříkačkami používanými v Japonsku lze nabrat jen pět dávek. Použijeme všechny speciální stříkačky, které máme a jimiž dokážeme nabrat šest dávek, ale samozřejmě to nebude stačit, protože jich nemáme dost,“ řekl Tamura japonské agentuře Kjódó.



Vláda požádala výrobce zdravotnických prostředků, aby výrobu speciálních stříkaček zvýšili. Japonsko není samo, kdo se s tímto problémem potýká. Nedostatek speciálních stříkaček ohlásila také Evropská unie či USA.

Je tak pravděpodobné, že poptávka po tomto zboží bude nyní po světě obrovská.



„Když jsme uzavřeli smlouvu na nákup vakcín, nebyli jsme si absolutně jisti, jestli lze z jedné ampule získat šest dávek. Nemůžeme popřít, že se nám to podařilo potvrdit pozdě,“ připustil Tamura podle The Guardianu.



Japonsko začíná s očkováním později

Japonsko zahájí svůj očkovací program v polovině února, o několik měsíců později než řada dalších rozvinutých ekonomik. Vládní mluvčí Katsunobu Kato uvedl, že zdravotníci, kteří nebudou schopni extrahovat z ampule šestou dávku, budou muset zbytek očkovací látky vyhodit.

Japonská vláda je ohledně zavádění nových vakcín velmi opatrná.

V únoru chce nejdříve naočkovat dvacet tisíc zdravotníků z první linie, jejichž stav bude následně pečlivě sledovat kvůli vedlejším účinkům. V polovině března pak bude pokračovat s očkováním dalších z 3,7 milionu zdravotníků.



Na přibližně 36 milionů Japonců nad 65 let má přijít řada až začátkem dubna. Vláda rovněž upřednostní osm milionů lidí se zhoršeným zdravotním stavem a 7,5 milionu milionů lidí ve věku 60 až 64 let. Populace ve věku 16 až 59 let začne dostávat vakcínu od července.



Očekává se, že kromě Pfizeru Japonsko zanedlouho schválí také vakcínu od společnosti AstraZeneca, firma Moderna dostane podle The Guardianu regulační souhlas pravděpodobně až v květnu.

Počty nově nakažených v Tokiu i zbytku země od začátku ledna poklesly, ale experti uvádějí, že nemocnice jsou stále zahlcené vážnými případy, a preventivní opatření by proto měla zůstat v platnosti. Země s více než 127 miliony obyvatel dosud zaznamenala 409 tisíc nakažených a 6 600 úmrtí.