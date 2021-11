Čtyři biliony na uhlíkovou neutralitu. Italský Enel ji chce do roku 2040

Skupina, která ovládá španělskou energetickou společnost Endesa, uvedla, že plánuje od třetích stran získat 40 miliard eur. Celkové výdaje na transformaci by tak zvýšila na 210 miliard eur. Tyto investice sníží podle Enelu náklady jeho klientů na energii o 40 procent a pomohou snížit do roku 2030 jejich uhlíkovou stopu o 80 procent.

Společnost uvedla, že investuje 70 miliard eur do obnovitelných zdrojů energie, a jejich kapacitu tak téměř ztrojnásobí na 129 gigawattů. Enel, jedna z největších světových skupin zabývajících se zelenou energií, rovněž plánuje do roku 2027 ukončit výrobu energie z uhlí a ze zemního plynu do roku 2040. V témže roce hodlá ukončit maloobchodní prodej plynu.

„Budeme pokračovat v růstu v oblasti obnovitelných zdrojů energie a těžit hodnotu z toho, co je již dnes největším soukromým portfoliem obnovitelných aktiv na světě,“ uvedl šéf Enelu Francesco Starace.

Rozhodnutí společnosti odstoupit od plynu vyvolává otázky ohledně budoucnosti aktiv a klientů spravovaných divizí Endesa. Ta je druhým největším prodejcem plynu ve Španělsku, má téměř 1,7 milionu zákazníků. Ve Španělsku a Portugalsku provozuje paroplynové elektrárny o výkonu přibližně 3,8 gigawattů.

Největší energetické firmy v Evropě teď výrazně investují do takzvané čisté energie. Technologický pokrok a přísnější pravidla na ochranu životního prostředí je nutí přehodnotit strategii a více se zaměřit hlavně na ochranu klimatu. To se netýká jen výrobců elektřiny, ale i velkých firem v odvětví těžby ropy a zemního plynu.