Uhlíkové dani se řidiči nevyhnou. Přechod na elektro je rozhodnutý, říká Saitz

„O tom, která auta se zde budou vyrábět, budou tu jezdit a dají se zde prodat, nerozhoduje naše vláda, ale globální firmy a šéfové firem, kteří jsou v Koreji nebo Německu,“ vysvětluje v Rozstřelu na iDNES.cz a varuje před ztrátou konkurenceschopnosti českého autoprůmyslu, pokud se k bateriové trakci nepostaví konstruktivně.

„Pokud budeme trvat na výrobě zejména spalovacích motorů a budeme to chtít o deset let posunout, tak nám to ublíží. Pokud na tom budeme dále trvat, uvrhneme se do problému,“ varuje. Dodává zároveň, že je velkým minusem, když o této problematice mluví a rozhodují jen politici a nenechají si poradit od lidí, kteří jí rozumí.