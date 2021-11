Bez fosilií to nepůjde. Shell stále potřebuje příjmy z ropy, aby splnil cíle

Šéf podniku odmítl návrhy, že by se Shell mohl rozdělit a své hlavní aktivity, což je těžba ropy a plynu, osamostatnit od svých investic do obnovitelných zdrojů energie. Právě toto firmě navrhla společnost Third Point, která vystupuje jako takzvaný aktivistický investor. To znamená, že jí jde o prosazení zásadních změn ve fungování podniku.



„V této době (hotovost) přichází z našich základních aktivit,“ řekl Van Beurden, když vysvětloval, jak chce Shell financovat přechod k obnovitelné energii, aby se transformoval na podnik šetrný k životnímu prostředí.

O dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 usiluje mezinárodní komunita, počítá s tím rovněž Evropská unie. Uhlíkovou neutralitou se rozumí, že by se do ovzduší ke stanovenému roku nemělo vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat.

Místo benzinu vodík

Van Beurden s BBC hovořil v největší evropské rafinerii v Pernisu, což je nedaleko Rotterdamu. Shell má v plánu toto zařízení v následujících deseti letech transformovat a místo zpracování benzinu a nafty se tam zaměřit na biopaliva a vodík.

„Takové věci se dají udělat jen tehdy, pokud máte zařízení (jako je Pernis), které můžete využívat, a pokud máte peníze,“ řekl Van Beurden. „Pokud máme vybudovat zařízení na zpracování vodíku z větrné farmy, kterou za miliardu dolarů (22,1 miliardy Kč) stavíme v Severním moři, tak to nebudeme financovat z aktivit na zpracování vodíku. To budeme financovat z prodeje ropy a plynu.“

Šéf podniku také upozornil, že těžba ropy a plynu není byznys, který by už byl mrtvý. Shell chystá další průzkum nalezišť ropy, a to i v Severním moři. Od chystaného projektu Cambo očekává, že z něj vytěží alespoň 170 milionů barelů ropy. Konečné rozhodnutí je podle něj na vládě, Van Beurden ale nevidí smysl v tom, aby požadovaný objem ropy musela Británie dovážet, když má u svého pobřeží stále ropy dost.

„Proč byste měli říkat ‚Poptávku po ropě a plynu nebudeme uspokojovat z našich vlastních zdrojů, ale dovezeme si to odjinud, třeba odněkud, kde zanechávají ještě větší uhlíkovou stopu.‘ Já bych neřekl, že to přispěje k platební bilanci Spojeného království, nepomůže to ani uhlíkové stopě ve světě,“ řekl.

Shell má v současné době globální uhlíkovou stopu srovnatelnou s Ruskem, pokud se započtou emise od zákazníků, kteří využívají produkty firmy. Na příští rok plánuje investice do průzkumu nalezišť ropy a plynu asi ve čtyřnásobné výši, než kolik chce investovat do obnovitelných zdrojů.

I to je jeden z důvodů, proč kritici pochybují, že firma splní cíle, které si sama stanovila, ale i ty, které jí nařídil nizozemský soud. Podle nich má Shell snížit své čisté emise do roku 2030 na polovinu a do roku 2050 je odbourat úplně. Shell má v úmyslu proti některým částem tohoto verdiktu se odvolat.