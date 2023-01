Burza přesune obchod s plynem do Londýna. Pokud se spustí cenový strop

Neznamená to, že všechen evropský plyn poputuje do Velké Británie. Může to ale způsobit, že se celoevropský cenový limit na zemní plyn, který v Bruselu dojednával tuzemský ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, mine účinkem.

Kontrakty nabízené v Londýně budou prakticky kopírovat ty, které se aktuálně obchodují na nizozemské platformě burzy InterContinental Exchange (ICE), akorát s tou výjimkou, že nebudou svázány cenovým stropem.

ICE je vlastně operátorem nizozemského virtuálního uzlu TTF, v němž se zobchoduje nejvíce zemního plynu v celé Evropské unii. Burza už několik měsíců varuje, že celoevropský cenový strop na plyn může evropský trh „pokazit“.

Londýnská paralelní platforma má sloužit jako „pojistka“ proti cenovému stropu. Pokud cena plynu začne výrazně stoupat a tím pádem se spustí cenový strop, obchodníci budou moct nezastropovaný plyn zobchodovat v Londýně.

„Alternativní místo v Londýně bude fungovat jako pojistka pro zákazníky pro případ, že jim cenový strop znemožní obchodovat nebo řídit jejich rizika,“ uvedl jeden z vysoce postavených manažerů společnosti ICE Trabue Bland. „Máme vůči našim zákazníkům povinnost poskytovat řešení problémů, kterým čelí,“ uvedl Bland.

Výsledek tvrdého vyjednávání

Na celoevropském stropu se energetičtí ministři EU dohodli po několikaměsíčním tvrdém vyjednávání v prosinci. Limit se má spustit v případě, že cena plynu na TTF bude tři dny v řadě nad 180 eury za megawatthodinu.

Zároveň musí být nejméně o 35 eur výše než průměrná cena zkapalněného zemního plynu ve světě. Strop se může spustit od 15. února. Zatím to ale vypadá, že minimálně prvních několik měsíců nebude potřeba. Aktuálně se kontrakt s dodávkou v únoru obchoduje za 57 eur za MWh zemního plynu.

Podle dřívějších vyjádření představitelů ICE hrozí, že strop bude prakticky fungovat jako sebenaplňující se proroctví. Pokud se ceny začnou jen přibližovat stanovenému limitu, přestanou obchodníci prodávat měsíční kontrakty a své obchody přesunou na spotový, tedy okamžitý trh, kterého se strop nemá týkat, a do oblasti mimoburzovního obchodování.

Stran obchodníků by šlo o logický postup, pojistili by se tak proti tomu, že by komoditu prodávali za zastropovanou cenu. Zároveň by tím ale vznikal nedostatek nabídky, uměle by se zvyšovala cena a mohlo by to vést k destabilizaci trhu.