Strastiplná cesta za kompromisem. Dohoda na stropu cen plynu pořád není

Původně se počítalo s tím, že mimořádné jednání ministrů zemí Evropské unie zodpovědných za energetiku, které vedl český ministr průmyslu Jozef Síkela, skončí chvilku po poledni. Jenže postupně během dne začalo být jasné, že se ministři od jednacího stolu jen tak nezvednou. Nakonec Síkela oznámil před osmou hodinou večer, že se jim to opět nepodařilo. Shoda podle něj ale byla blízko a může nastat v pondělí.

„Dnes jsme byli takhle blízko. Na jednu stranu nám možná chybělo odhodlání vzít na sebe určité riziko. Na druhé straně tu byl určitý pocit, že změny nejsou správně vyvážené,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu na večerní konferenci.

K dohodě chtěli dojít, zřejmě si nedokázali představit, že po páté mimořádné radě v průběhu šesti měsíců odjedou domů opět bez celoevropského řešení.

Na minulém zasedání ministři navíc odsouhlasení stropu spojili s dalšími třemi klíčovými opatřeními – s pravidly solidarity, společnými nákupy a rychlejším povolováním staveb obnovitelných zdrojů. Bez stropu zůstávají tato opatření u ledu.

„Čas na jednání vypršel, dosáhli jsme bodu nula, evropští občané jsou v agónii, podniky zavírají a Evropa donekonečna diskutuje,“ nechal se ještě před začátkem rady slyšet řecký ministr životního prostředí a energetiky Konstantinos Skrekas.

Moderátor Síkela

Častým slovem, které zaznívalo od státníků při příchodu do bruselské budovy Europy, znělo „kompromis“. Přitom bylo jasné, že se zlatá střední cesta, po které by chtěly kráčet všechny státy, bude hledat jen velmi obtížně. To dopředu věděl i český ministr průmyslu a obchodu. Ten jako představitel předsednické země od začátku vystupuje jako moderátor diskuze, ačkoli Česko se implicitně přiklání spíš na stranu „stropařů“.

Ještě v pondělí večer Síkela vedl neformální diskuse se zastánci limitu, v úterý ráno před radou se pak setkal s německým ministrem pro hospodářství a ochranu klimatu Robertem Habeckem.

„Chápu obavy členských států, jak těch, kteří jsou zastánci zastřešení tak těch, kteří z takového opatření mají obavu například v souvislosti s možným nedostatkem plynu,“ řekl novinářům Síkela.

Od začátku války pracovaly unijní státy víceméně jako jeden muž (tedy kromě Maďarska), rychlým přijímáním a schvalováním opatření často překvapovaly i samy sebe. Jenže právě na celoevropském cenovém stropu tato jednota ztratila svou moc. EU se rozdělila na dva nesmiřitelné tábory: na „stropaře“ a odpůrce limitu, v jejichž čele stojí silné Německo.

Podle anonymního zdroje z předsednictví se právě na Německu hledání kompromisu v úterý hodně zasekávalo. Ministr Robert Habeck prý argumentoval tím, že nemá od svého šéfa, kancléře Olafa Scholze, mandát k tomu, aby se s ostatními dohodl na konkrétních parametrech stropu.

Několik návrhů

Na konci listopadu Evropská komise navrhla strop 275 eur za megawatthodinu, avšak opentlila ho tak přísnými pravidly, že by nebyl spuštěn ani v létě, kdy se ceny plynu v jednu chvíli přehouply přes 300 eur za MWh. Příznivci limitu komisařský návrh označily za „špatný vtip“.

České předsednictví následně navrhlo nižší strop 220 eur a později, po naléhavém volání „stropařů“ ho ještě revidovalo. Limit má být nastaven mezi 200 a 220 eury a spustit se, když cena plynu bude nad touto hranicí po dobu tří až pěti dnů. Zároveň by musela být o 35 eur výš než průměrná světová cena LNG.

To stále ještě nebylo uspokojivé pro „stropaře“, ale zároveň se to nelíbilo ani odpůrcům. Podle nich může celoevropský cenový limit mít řadu nepříznivých dopadů. Například může zvyšovat poptávku po plynu v Evropě nebo odradit tankery s plynem od cesty do EU.

Obavy nedávno vznesla i Evropská centrální banka a burza Intercontinental Exchange (ICE), skrz níž se plyn obchoduje. Podle ní se může strop stát svým způsobem sebenaplňujícím se proroctvím se závažnými následky. Vyplývá to z materiálů, které ICE zaslala Evropské komisi a které má MF DNES k dispozici.

ICE argumentuje tím, že pokud se ceny začnou jen přibližovat stanovenému limitu (podle zprávy dokonce stačí aby byly 56 eur pod stropem), přestanou obchodníci prodávat měsíční kontrakty a své obchody přesunou na spotový, tedy okamžitý trh, kterého se strop nemá týkat, a do oblasti mimoburzovního obchodování. Stran obchodníků by šlo o logický postup, pojistili by se tak proti tomu, že by komoditu prodávali za zastropovanou cenu. Zároveň by tím ale vznikal nedostatek nabídky, uměle by se zvyšovala cena a mohlo by to vést k destabilizaci trhu.

Tyto obavy znejistily i Francii, která se dlouhou dobu hlásila do tábora „stropařů“. Z posledních vyjádření ale vyplývá, že dělá krok zpět. „Důležité je zohlednit tři hlavní cíle: ochránit naše průmyslové společnosti od příliš drahých cen, zajistit finanční stabilitu trhu a zajistit dostatek dodávek plynu na příští zimu,“ uvedla francouzská ministryně Agnès Pannier-Runacherová.