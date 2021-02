Místo mobilů a sítí prasata. Huawei hledá nové možnosti, jak vydělat

Huawei se nemůže dostat k důležitým komponentům, protože vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa firmu označila na hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států a znemožnila jí i kontakty s výrobci klíčových komponentů.



Prodej smartphonů Huawei v loňském čtvrtém čtvrtletí klesl o 42 procent, což firma dává do souvislosti s nedostatkem mikročipů. Jejich výrobci jsou buď ze Spojených států či jiných zemí, které se přidaly na stranu tehdejší americké administrativy a začaly firmě Huawei rovněž omezovat přístup k dodavatelskému řetězci. V některých zemích, včetně například Británie, se Huawei nemůže podílet ani na výstavbě sítí páté generace (5G). Firma, která je největším světovým dodavatelem telekomunikačních zařízení, mohla vyrábět pouze přístroje se starší technologií 4G.

Trump tvrdil, že Huawei může sdílet data uživatelů s čínskou vládou, což ale čínský podnik dlouhodobě odmítá. V reakci na pokles odbytu smartphonů a nemožnost dostat se k nejpokročilejším součástkám se Huawei nyní věnuje i vývoji technologie umělé inteligence pro chovatele prasat.

Chytré mobily i modernizace prasečích farem

Některá média už dříve uvedla, že Huawei sníží v letošním roce výrobu smartphonů až o 60 procent. Sama firma to ale nepotvrdila. „Tady nejde o to, že by byly nějaké problémy s kvalitou či zkušenostmi s výrobky Huawei. Pro Huawei to nejsou spravedlivé podmínky, firma je obětí geopolitického napětí,“ řekl mluvčí podniku.

Huawei se proto snaží hledat ještě další zdroje příjmů, posouvá se tak i ke cloudovým službám, chytrým automobilům a nositelné elektronice. V plánu má i své vlastní chytré auto. Kromě toho má v hledáčku i tradiční obory a chov prasat je jedním z nich. Čína je největším producentem vepřového masa na světě a zhruba polovina živých vepřů ve světě je právě z Číny.

Technologie Huawei pomohou zmodernizovat prasečí farmy například tím, že s využitím umělé inteligence mohou snáze odhalovat některé nemoci prasat a sledovat pohyb zvířat. Technologie rozpoznávání tváře pak může identifikovat jednotlivá prasata, zatímco jiné technologie mohou sledovat hmotnost nebo krmení.