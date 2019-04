Pár stejného pohlaví si jen tak nepůjčí. A když už, hypotéka je dražší

Úroková přirážka pro gaye a lesbičky činí 0,02 až 0,2 procenta. To za dobu splatnosti úvěru může „udělat“ desítky tisíc dolarů navíc. Podle americké studie může jít o systematickou diskriminaci párů totožného pohlaví.

„Náš výzkum platební morálky zjistil, že u dlužníků stejného pohlaví je menší pravděpodobnost, že se dostanou do problémů se splácením. Jsou proto pro věřitele méně rizikoví,“ cituje studii NBC News. „Neexistuje tedy důvod, proč by gayové nebo lesby měli být ve splácení méně spolehliví. Vypadá to, že jinak sexuálně orientovaným se měří jiným metrem.“



Mluvčí tuzemské hypoteční dvojky Filip Hrubý tvrdí, že Česká spořitelna v procesu schvalování úvěrů registrované partnerství i manželství hodnotí zcela rovnocenně. „Žádají-li o hypotéku či úvěr registrovaní partneři, stačí nám v procesu schvalování jejich prohlášení, že jsou registrovanými partnery, stejně jako v případě manželů. Faktorů a parametrů, které vstupují do procesu schvalování úvěrů je velmi mnoho, a to zda jsou naši klienti manželé či registrovaní partneři hraje jen velmi dílčí roli,“ doplnil.

Jeden z autorů amerického výzkumu Lei Gao se o téma začal blíž zajímat poté, co si vyslechl zkušenost svých homosexuálních sousedů v Georgii, jednom z 26 amerických států, které nemají na národní úrovni upravenou specifickou ochranu LGBTQ komunity (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby, pozn. red.). „Při nákupu domu se s nimi zacházelo jinak než s ostatními sousedy,“ míní.

V žádosti o hypotéku se sexuální orientace neuvádí. Autoři studie si jí tedy museli odvodit z porovnání pohlaví žadatele a spolužadatele. Jejich data odpovídala s existujícími odhady velikosti LGBTQ. Podle Gaa by bylo předčasné tvrdit, že jsou žadatelé stejného pohlaví takto diskriminováni, ale studie jistě vznesla dost pochyb na to, aby se na téma udělal hlubší výzkum. „Potenciálně existující diskriminace v půjčování peněz může být jen vrcholek ledovce,“ upozorňuje.

Autoři studie míní, že jejich závěry zvyšují potřebu chránit LGBT komunitu v oblasti dostupnosti úvěrů pro její členy.

Aktuálně platná federální legislativa (Fair Housing Act z roku 1968) sice zakázala v oblasti bydlení rasovou a náboženskou diskriminaci, nezakazuje ale odlišné zacházení kvůli sexuální orientaci nebo pohlavní identitě. Změnit to může Equality Act, federální návrh zákona, který byl minulý měsíc znovu přijat k projednání v americkém Kongresu.

Ani rasová a náboženská diskriminace v USA nezmizela přes noc. Od roku 1991 ministerstvo spravedlnosti vysílá najaté figuranty, aby zjistili, jestli pronajímatelé, prodávající nemovitostí nebo realitní agenti chráněné menšiny nediskriminují.