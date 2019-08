Půjčka na bydlení zadarmo. Bankéři se děsí situace na finančních trzích

Nejde přitom o jednorázové pominutí smyslů dánských bankéřů, ale spíš o trend. Před pár dny jiná místní instituce, Jyske Bank, informovala, že začne poskytovat desetileté hypotéky za negativní půlprocentní úrok. Tedy de facto bude dlužníkům platit za to, že si od ní půjčí peníze.

Dánové si mohou zvolit také hypotéku na 30 let s úrokem 0,5 procenta. Nordea navíc nedávno upravila svůj prospekt, aby mohla poskytovat hypotéky do 30 let za záporné sazby, píše agentura Bloomberg.

Dánský nemovitostní trh zasáhl ekonomický pokles a padající úrokové sazby. Vinu za současnou situaci nese eskalující americko-čínská obchodní válka a ekonomická nejistota, kterou přináší, vysvětluje Copenhagen Post.



„Půčky nikdy nebyly levnější,“ podotýká analytička Nordey Lise Nytoft Bergmannová. „Očekáváme, že to přispěje k růstu cen nemovitostí,“ doplnila. Ačkoli pro lidi pořizující si bydlení je to dobrá zpráva, podle Bergmannové tento vývoj trochu nahání hrůzu.

„Je nepříjemné vědět, že existují investoři, kteří jsou ochotni půjčit peníze na 30 let a na oplátku dostanou jen půl procenta,“ řekla. „Ukazuje to, jak vyděšení jsou ze současné situace na finančních trzích. A jak očekávají, že to bude trvat velmi dlouho, než se věci zlepší,“ dodala.