Skotský lihovar chce být eko. Svá auta pohání odpadem z výroby whisky

Destilérka Glenfiddich v úterý uvedla, že ve svém lihovaru ve skotském městě Dufftown instalovala čerpací stanice, které využívají technologii vyvinutou mateřskou společností lihovaru William Grant & Sons.

Právě tato technologie umožňuje přeměnu odpadů a zbytků z výroby na plyn, který má velmi malou uhlíkovou stopu a do ovzduší vypouští o 95 % méně emisí oxidu uhličitého a o 99 % méně jiných škodlivých látek než nafta či benzin.



Podle ředitele palírny Stuarta Wattse už ve výrobně Glenfiddich nějakou dobu přemýšlí nad tím, jak být co možná nejvíce udržitelnou výrobnou. Doposud firma například prodávala použitá zrna, která zbyla po sladovnickém procesu a nabízela je jako krmivo pro dobytek.

Nyní však jde ještě dál a bude právě tekutý odpad z výroby používat jako palivo. „Říkali jsme si, co bychom asi tak mohli udělat, abychom prospěli nám všem,” říká Watts pro agenturu Reuters.



Bioplyn ze zbytků už podle informací přímo z palírny pohání tři nákladní auta značky Iveco, běžně využívající zkapalněný zemní plyn, která převáží destiláty z výrobny v Dufftownu. Každé nákladní auto by mělo v praxi díky využívání tohoto paliva ušetřit až 250 tun CO2 v ovzduší ročně.



Ředitel Watts dále uvádí, že bioplyn by do budoucna měl pohánět všech zhruba 20 nákladních vozidel, které společnost má a doufá, že později by třeba jejich novou technologii pohonu bioplynem ze zbytků výroby mohly převzít i další společnosti, které vyrábí destiláty.

Nová inovativní řešení totiž budou nezbytná k dosažení cílů, který si nastavil skotský whisky průmysl, který by do roku 2040 chtěl být zcela bezemisní.