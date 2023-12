Gazprom se chlubí. Do Číny vyvezl rekordní množství zemního plynu

Přesný objem plynu, který Gazprom do Číny transportoval, firma nezveřejnila. V minulém týdnu ale vedení ruského podniku informovalo, že momentálně pracuje na zvýšení dodávek do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře, který je od roku 2019 hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Číny. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Díky dodatku ke smlouvě o dodávkách plynu s čínskou firmou CNPC mohla ruská státní společnost zvýšit objem exportovaného plynu do Číny od poloviny listopadu. Představitelé obou firem se znovu potkali minulý týden ve čtvrtek, kdy spolu jednali o možných dodávkách plynu prostřednictví dalšího plánovaného plynovodu Síla Sibiře 2 přes Mongolsko.

Síla Sibiře

Ruský vicepremiér Alexander Novak podle agentury Interfax informoval o tom, že kontrakt na dodávky plynu prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře 2 bude mezi Gazpromem a čínskou CPNC bude uzavřena co nejdříve.

Případná výstavba nového rusko-čínského plynovodu by mohla přinést pozitivní důsledky i pro Čínu. Velká část světa je totiž momentálně závislá na dodávkách zkapalněného zemního plynu po moři. Riziko cenových výkyvů zůstává obrovské a na jakékoliv negativní zprávy trhy reagují velmi silně.

Ruské ministerstvo energetiky v září uvedlo, že vývoz plynu na území Číny se letos vyšplhá asi na 22 miliard metrů krychlových. V příštím roce se tento objem ještě o dalších 8 miliard m3 zvýší. Na projektovanou kapacitu 38 miliard metrů krychlových by se potrubí Síla Sibiře 1 mělo dostat v roce 2025.

Ztráta evropského trhu bolí

Společnost Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. V letošním druhém čtvrtletí ale zaznamenal ztráty 18,6 miliardy rublů (zhruba 4,3 miliardy Kč). Ještě před rokem byl v zisku 1,03 bilionu rublů (téměř 240 miliard Kč). Po ztrátě evropského trhu po invazi na Ukrajinu firma snížila vývoz suroviny na nejnižší úroveň od období posledních let Sovětského svazu a snížila těžbu téměř o třetinu.

Ani jakákoliv dohoda s Čínou by neměla stačit k tomu, aby se Gazpromu vrátila jeho dřívější silná exportní pozice. Přitom ještě před vypuknutím ale byla hodnota plynárenské společnosti Gazprom ve svém oboru tou třetí největší na světě, uzavírá Bloomberg.