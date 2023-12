Kde zemřel Bond. Farmáři na Faerských ostrovech řeší, co si počít s turisty

Poplatky už místní zavedli na několika populárních místech mezi turisty, mezi nimi třeba jezero na útesu Trælanipa, laguny ve vesnici Saksun nebo „mořské komíny“ Dunnesdrangar. Turisté taktéž zaplatí na ostrově Mykines, v období mezi květnem a září činila cena vstupenky při objednání předem 400 dánských korun (1 300 Kč).

Příští léto je v plánu zpoplatnění pěších túr na nejvyšší vrchol Faerských ostrovů, 880 metrů vysokou horu Slættaratindur. Tamní farmáři tvrdí, že vybrané peníze mají kompenzovat jisté narušení zemědělství a také volně žijících živočichů.

Poplatky začal vybírat například dánský farmář Jóhannus Kallsgarð. Když na jeho pastvinu na vrcholu útesu na ostrově Kalsoy úřady umístily fiktivní hrobku Jamese Bonda, místo jen během léta přilákalo patnáct tisíc pěších turistů. V letošním roce se proto rozhodl účtovat poplatek 200 dánských korun (650 Kč). „Moje rodina zde hospodaří 15 generací, jako malý chlapec žijící na vesnici jsem zřídka potkal cizince. Vítáme cizince. V roce 2019 jsme na vrchol vzali více než 200 pěších skupin,“ uvedl farmář pro portál The Guardian.

Náhrobek Jamese Bonda nechala postavit faerská vláda při příležitosti konce účinkování Daniela Craiga v roli agenta MI6. (24. března 2022)

„Postupem času, jak se počty turistů zvyšovaly, jsem musel najmout průvodce, aby lidem pomohli bezpečně vyjít nahoru. Každý rok máme alespoň jednoho hosta, který na stezce uklouzne a zraní se. Myslím si, že je spravedlivé, aby zemědělci dostávali část příjmů z turismu,“ doplnil.

Loni podle statistik navštívilo Faerské ostrovy 100 tisíc zahraničních turistů. V předpandemickém roce 2019 na souostroví zavítalo zhruba 140 tisíc zahraničních turistů. Destinace je oblíbená zejména u těch, kteří vyhledávají klid a hezkou a nedotčenou přírodu.

Turismus budí emoce

V zemi nyní probíhají vášnivé debaty, zda příliš mnoho turistů nemá negativní důsledky na životní prostředí. Tamní turistická organizace Visit Faroe Islands minulý měsíc představila strategii, kudy by se měl cestovní ruch na ostrovech v následujících letech ubírat. „Po mnoho let byla naše hlavním lákadlem pro návštěvníky a cestovní ruch neustále roste a nyní tvoří významnou část faerské ekonomiky,“ zmínila organizace v průvodci.

Kde zemřel Bond? Po posledním dílu Craigovy bondovky Není čas umírat nechaly Faerské ostrovy agentovi postavit hrob na počest místa natáčení filmu. Ostrově Kalsoy sloužil jako doupě padoucha pro Bondovu nemesis Lyutsifera Safina (Rami Malek), který nakonec slavného agenta MI6 zabije. Hrob leží poblíž majáku Kallur na ostrově a je na něm napsáno: „Na památku Jamese Bonda, 1962-2021“, jak uvádí oficiální stránka Průvodce po Faerských ostrovech. „Místní vesničané si vzali za své postavit náhrobek na památku proslulého špiona,“ uvádí se v prohlášení vlády Faerských ostrovů. „Náhrobek, vyrobený z faerského čediče, vytesal uznávaný kameník ve vesnici Skopun. Poté ho převezli přesně na místo, kde se Bond ve filmu setkal se svým osudem ve filmu Není čas umírat.

„Ve stejné době však někteří místní obyvatelé, mezi nimiž jsou i zastánci životního prostředí, vlastníci půdy a obyčejní lidé, zastávají názor, že cestovní ruch je příliš velký a v posledních letech se cestovní ruch stal něčím, s čím stoprocentně souhlasíte, nebo jste úplně proti němu,“ zmiňuje organizace.

Organizace má obavy, aby ostrov neztratil svou přirozenost a osobitost. Podle ředitele organizace je cílem, aby skutečně ostrovy byly stále skutečným domovem lidí. „Poslední věc, kterou chceme, je, aby obyvatelé Faerských ostrovů viděli turisty jako problém,“ zmínil ředitel organizace pro The Guardian.

„V zásadě se mi nelíbí představa platit poplatek jen za návštěvu přírody. Avšak tam, kde je vysoký počet turistů jakékoli národnosti, je nutná ochrana země, možná prostřednictvím vládní turistické daně,“ řekla tamní majitelka ovcí Óluva.

Tamní ministr průmyslu a obchodu uvedl, že zemědělství bylo vždy pro zemi klíčové. Otázkou přístupu veřejnosti do daných míst v přírodě se podle něj bude zabývat parlament. Uvedl také, že by poplatky či ekologické daně, které platí turisté, by se měly použít na ochranu přírody. „Nemyslím si, že by lidé měli něco platit, aniž by za to nedostali nějakou službu,“ řekl ministr.