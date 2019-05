Brusel chce pokutovat sedm bank za machinace s kurzy měn

Pokutu od evropských regulátorů by měly dostat finanční instituce Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS a nejmenovaná malá japonská banka, uvádějí zdroje agentury Reuters. Pokud banky přiznají chybu, mohly by z trestu dostat „slevu” 10 procent.

Evropský protimonopolní orgán, který kauzu vyšetřoval posledních šest let, odmítl zveřejněné informace komentovat. Stejně postupovaly i jmenované finanční domy.

S devizovým trhem údajně manipulovala také švýcarská banka Credit Suisse, která rovněž čelí hrozbě pokuty. Podle předchozího vyjádření představitelů banky však Credit Suisse nenalezla žádný důkaz o pochybení.



Finanční instituce Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland a UBS už dostaly za stejná pochybení tresty například ve Spojených státech. Na pokutách zde celkově zaplatily více než 2,8 miliardy dolarů, píše agentura Reuters.

Američtí regulátoři navíc poukázali na to, že manipulace s devizovým trhem údajně probíhaly prostřednictvím chatovacích místností s příhodnými názvy jako „Kartel”, „Mafie” nebo „Klub banditů”.



Na mezinárodním devizovém trhu se denně protočí zhruba 5 bilionů amerických dolarů. Rozsáhlá kauza s kurzovními manipulacemi začala v roce 2013 poté, co agentura Bloomberg s odkazem na zainteresované obchodníky informovala o pochybných praktikách největších světových bank.

V rámci kauzy dostaly banky pokuty od regulátorů v USA, Británii nebo Švýcarsku. V následujících týdnech by měly podle zdrojů agentury Reuters postupně přicházet i pokuty od EU.