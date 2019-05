Postihy pro řetězce. Inspektoři udělují vysoké pokuty za klamání zákazníků

Na regálu s kávou láká cenovka na výraznou slevu – dvousetgramové balení za 119,90 Kč. Skutečnou cenu 279,90 Kč se zákazník dozvídá až po zaplacení z účtenky. A nejen tu. Zjišťuje, že za sadu nádobí zaplatil 2 290 korun místo slibovaných 1 139, láhev martini přeplatil o 60 korun. Při devíti nákupech utratil o 2 867 korun víc, než kolik to mělo být podle cenovek.

Zákazníky byli v tomto případě kontroloři České obchodní inspekce (ČOI), kteří obcházeli pobočky Teska na jižní Moravě a „nakupovali“. Za chyby v cenách ČOI uložila Tesku pokutu 2,5 milionu korun.

Byla to loni nejvyšší sankce mezi všemi potravinovými řetězci a jedna z nejvyšších v historii. Pokuty dostávají všichni velcí prodejci potravin a rok od roku se sankce zvyšují. Loni dostalo šest největších řetězců pokuty za rekordních 42 milionů, což je dvakrát více než rok předtím. Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha byly důvodem ve většině případů chyby v cenách. Řetězce například slibovaly slevy, ale účtovaly plné ceny.

„Patříme mezi nejkontrolovanější subjekty, a to i vzhledem k velkému počtu obchodních jednotek... Vždy se snažíme určit příčinu konkrétního pochybení a vyvodit z toho odpovídající závěry. Dochází také k pravidelnému školení zaměstnanců v této oblasti,“ sdělil mluvčí Teska Václav Koukolíček.

Chybovost? Zanedbatelná

Tesco se proti pokutě odvolalo. Namítalo, že omylům zaměstnanců se nedá zcela zabránit, a zjištěnou „chybovost“ označilo za „víceméně zanedbatelnou“. Zcela odstranit omyly v oceňování zboží považuje řetězec za nereálné, a proto v odvolání uvedl, že by se za to pokuty dávat neměly a malá chybovost by se měla tolerovat stejně, jako se toleruje řidičům mírné překročení rychlosti.

Řetězec zdůraznil, že nešlo o záměr, ale o chybu a že se nijak protiprávně neobohatil, neboť správná cena je vždy v počítačovém systému prodejny a na pokladně, nikoli na špatné cenovce. Ovšem inspekce měla jasno.

Rekordní pokuta 2,5 milionu

Odvolání řešil Ústřední inspektorát ČOI. Připomněl, že Tesco dostalo milionovou pokutu za to samé už v roce 2014 a další loni v lednu a v březnu. Sankce 2,5 milionu proto podle něj není nepřiměřená a odvolání řetězce zamítl.

Tesco dostalo loni 37 pokut za celkem 9,5 milionu korun, rok předtím to byla polovina.

Nejvyšší pokuty loni dostal Albert, celkem 14,9 milionu. „Přecenění probíhají podle jasně nastavených pravidel a naši zaměstnanci jsou opakovaně proškolováni. Pokud přesto dojde k politováníhodné situaci, kdy se regálová cenovka neshoduje s cenou na pokladně, zákazníkům se velmi omlouváme,“ řekl mluvčí Albertu Jiří Mareček.

„Penny market má nejširší síť 381 prodejen po celé České republice. Na každé připravujeme pro zákazníky několikrát do týdne speciální cenové nabídky na desítky až stovky různých produktů. Při tak velkém objemu může při přeceňování dojít k individuálním pochybením,“ řekl Tomáš Kubík, mluvčí Penny marketu, který loni dostal 41 pokut za 7,7 milionu korun. Podobně mluví i zástupci Kauflandu a Lidlu.

Nejde však jen o rozdíly v cenách mezi pultem a pokladnou. Některé řetězce mívají chybné a matoucí ceny i na regálech.

Příklad: na krabici s miskami jahod září cena 19,90, zlevněná o 33 procent z původních 29,90. Až při podrobnějším zkoumání cedulky zákazník zjistí, že cena se týká pomerančů, které jsou v jiném regálu.

Z hromady balení Bohemia sektu křičí 33procentní sleva a částka 99,90. Jenže ta se týká Mucha sektu, který je naskládaný na paletě z opačné strany. Bohemka stojí 149 korun. O kus dál láká cedulka na zlevněný nápoj, ovšem jde jen o jednu příchuť a cenovky ostatních nikde. Zákazník může nabýt dojmu, že zlevněné jsou všechny. Omyl.

„Během tří návštěv jsem podobných příkladů viděl deset,“ řekl Rudolf K. z Teplic. Všechny popsané situace v Bille v Teplicích letos začátkem dubna nafotil a příklady matoucích cen předal ČOI.

„Měli jsme kontrolu...“

„Inspektoři v roli spotřebitelů provedli kontrolní nákup ze sortimentu prodejny obsahující také zboží ve slevě/akci. U pěti položek nebyl spotřebitel řádně seznámen s platnou cenou, což nasvědčuje porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele,“ stojí ve zprávě.

„Měli jsme kontrolu, ale nevím s jakým výsledkem,“ řekla vedoucí teplické pobočky a odkázala na centrálu. „Bohužel, v těchto případech selhal lidský faktor na naší straně. Společnost Billa dělá maximum pro to, aby své zaměstnance pravidelně proškolovala a eliminovala tím jejich chybovost,“ sdělila mluvčí Dana Bratánková.

Je zajímavé, že výše pokut byla loni nejvyšší i přesto, že ubylo kontrol. Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že loni inspekce rozhodovala o pokutách z kontrol provedených v předchozích letech. Zástupci řetězců se navíc shodují, že vzrůstající pokuty nedostávají proto, že by prohřešků přibývalo, ale že jsou pořád stejné a inspekce ukládá přísnější tresty, aby byly „výchovné“.

„Přitěžující okolností při určování výše pokuty je například skutečnost, že provozovatel se nepoučil,“ souhlasí mluvčí ČOI Fröhlich

Řetězce se snaží chybám předejít elektronickými cenovkami, které jsou propojeny se systémem prodejny i s pokladnou. Třeba Billa je zavedla v jedenácti vybraných supermarketech. Začátkem letošního roku je začal testovat i Albert, displeje místo papírových cenovek zkouší také Penny market. „V rámci pilotní fáze je ve vybraných prodejnách instalujeme již v letošním roce, s rozsáhlejším využitím počítáme od příštího roku,“ sdělil mluvčí Penny Tomáš Kubík.