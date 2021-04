Další Trumpova nemovitost na prodej. Exprezidentovi se bude hodit každý dolar

Trump se své karibské sídlo Le Château des Palmiers v zálivu Plum u písečné pláže pokoušel prodat už před více než čtyřmi lety. Tehdy požadoval od případného kupce ještě o 11 milionů dolarů více. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Luxusní sídlo bývalého amerického prezidenta zahrnuje pět ložnic, vyhřívaný bazén, posilovnu, mediální místnost, jídelnu pro deset lidí či zahradní vilu se čtyřmi ložnicemi. Na rozlehlém pozemku se nachází také venkovní bazén, tenisový kurt i venkovní bar. Součástí sídla je pak ale i bazénová chata.

Soukromí případnému kupci zajisti až osm metrů vysoká stěna, která celý komplex ohraničuje. Směrem k moři je pak pro lepší výhled snížena na pět metrů.

Donald Trump patří dlouhodobě mezi největší realitní magnáty na světě. Vždyť před vstupem do prezidentského úřadu působil několik let jako předseda a generální ředitel společnosti The Trump Organization, která se zabývá obchodováním s nemovitostmi. Provozuje mnoho hotelů, kasin či golfových hřišť po celém světě.

Během pandemie však utrpěly Trumpovy firmy značné ztráty. Jejich příjmy se loni propadly o téměř 38 procent. Tržby hotelu bývalého prezidenta ve Washingtonu, který se nachází pouhých pár bloků od Bílého domu, klesly v roce 2020 o 63 procent. Obdobný propad vykázal i Trumpův hotel v Las Vegas, který loni vydělal 9,2 milionu dolarů, zatímco ještě v roce 2019 inkasoval 23,3 milionu. Příjmy jeho klubu Doral Golf Resort v Miami dosáhly v loňském roce 44 milionů dolarů, předloni se přitom vyšplhaly až na 77 milionů.

Trumpovy nemovitosti jsou navíc zatíženy dluhem, který dohromady přesahuje jednu miliardu dolarů. Přes 300 milionů dolarů, za které bývalý prezident osobně ručí, bude splatných v příštích letech, a to může být pro Trumpa problém.

Pandemie se totiž na jeho příjmech značně podepsala. Celkově vykázal konglomerát Trump Organization, jejž tvoří zhruba 500 firem vlastněných bývalým americkým prezidentem, v roce 2020 příjmy v hodnotě 278 milionů dolarů. Peníze z prodejů se tak Trumpovi budou ve splácení dluhů hodit.

V minulosti se exprezident snažil prodat už několik svých nemovitostí. Mnohdy byl ale v prodeji neúspěšný, neboť požadované sumy byly příliš vysoké. Příkladem je Trumpův hotel ve Washingtonu, za který v roce 2019 chtěl 500 milionů dolarů. Nejvyšší nabídnutá částka však byla až o 150 milionů amerických dolarů nižší.