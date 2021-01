Pandemie ukousla Trumpovu impériu třetinu příjmů. A splatnost dluhů se blíží

Majetkové přiznání bylo zveřejněno pár hodin poté, co Trump ve středu úřad opustil, deník The New York Times publikoval jeho kompletní znění na svém webu. Z dokumentů vyplývá, že tržby jeho hotelů a golfových resortů se loni značně propadly.

Příkladem je Trumpův hotel ve Washingtonu, který se nachází pouhých pár bloků od Bílého domu. Jeho tržby v roce 2020 klesly o 63 procent. Obdobný propad vykázal i Trumpův hotel v Las Vegas, který loni 9,2 milionu dolarů, zatímco v roce 2019 inkasoval 23,3 milionu.

Další významnou částí Trumpova byznysového impéria jsou golfové resorty, kterým se loni také příliš nedařilo. Příjmy klubu Doral Golf Resort v Miami dosáhly v loňském roce 44 milionů dolarů, předloni se přitom vyšplhaly na 77 milionů. Doral je nejvýdělečnější firmou z Trumpova impéria. Golfová hřiště, která Trump vlastní ve Velké Británii a Irsku, loni zaznamenala přibližně dvoutřetinový propad příjmů, dodala agentura Bloomberg.

Mar-a-Lagu se dařilo

Celkově vykázal konglomerát Trump Organization, jejž tvoří zhruba 500 firem vlastněných bývalým americkým prezidentem, v roce 2020 příjmy v hodnotě minimálně 278 milionů dolarů. To je o téměř 38 procent méně, než kolik uvedl v roce 2019. Důvodem byly zejména protiepidemická opatření.

Majetková přiznání amerických vládních představitelů ale podle Bloombergu nebývají přesná. Hodnota aktiv a tržby se v nich uvádějí v širokých rozmezích. Trump tímto způsobem zhodnotil celkem 22 aktiv, včetně washingtonského hotelu a floridské rezidence Mar-a-Lago, kam zamířil po svém odchodu z Bílého domu.



Mar-a-Lago je jednou z mála položek ve výčtu Trumpova majetku, na niž se pandemie nepodepsala. Příjmy luxusního odpočinkového rezortu v Palm Beach loni meziročně vzrostly o 13 procent. Majetkové přiznání pak uvádí i dárky v hodnotě 40 tisíc dolarů, které Trump obdržel během posledního rok v úřadu, včetně pozorností od vedení firem Boeing, Apple a Ford Motor.

Bojkot značky Trump

Trumpovy nemovitosti jsou však zatíženy dluhem, který dohromady přesahuje jednu miliardu dolarů. Přes 300 milionů dolarů, za které bývalý prezident osobně ručí, bude splatných v příštích letech, upozornil deník The New York Times. Trumpovo podnikání se však bude potýkat z následky útoku jeho příznivců na washingtonský Kapitol, ke kterému došlo 6. ledna a při němž zahynulo pět lidí.

Mnohé korporace z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či realit, kvůli tomu spolupráci s Trumpovou organizací přerušily. Další komplikace odstartovala golfová asociace PGA, která odmítla organizovat turnaje v Trumpových rezortech. K bojkotu značky Trump se následně připojilo i město New York, když společnosti zrušilo kontrakty na provozování kluzišť, kolotoče a golfového klubu ve čtvrti Bronx.

Majetek Donalda Trumpa má nyní podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index hodnotu 2,5 miliardy dolarů. To je o půl miliardy méně, než kolik měl na začátku roku 2017, když se ujímal funkce prezidenta.