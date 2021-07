Trumpova organizace a její ředitel čelí obžalobě z daňových úniků

Z daňových úniků je obžalována Trumpova společnost a její dlouholetý finanční ředitel Allen Weisselberg. O verdiktu poroty informoval jako první deník The Wall Street Journal s odkazem na své zdroje. Informaci posléze potvrdila i agentura AP a deník The New York Times. Konkrétní obvinění zatím známá nejsou, soud by je měl zveřejnit až ve čtvrtek, kdy se pojednávání zúčastní i obžalovaní.

Proces následuje po několikaletém vyšetřování obchodních aktivit bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, které vedl okresní newyorský prokurátor Cyrus Vance s newyorskou generální prokurátorkou Letitiou Jamesovou, oba z Demokratické strany. Podle amerických médií souvisejí údajné daňové úniky s nejrůznějšími benefity, které Trumpova organizace poskytovala svému šéfovi.

Impulzem k zahájení vyšetřování byla výpověď bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena, který se policii přiznal k porušení pravidel financování politických kampaní a dalším zločinům. Cohen dostal tříletý trest, který si nyní odpykává v domácím vězení.

Trump vyšetřování v minulosti opakovaně napadal jako politicky motivované. V květnu pak uvedl, že je “neférově napadán a obtěžován”. „Není nic zkorumpovanějšího než vyšetřování, které zoufale pátrá po zločinu,“ citovala jeho prohlášení agentura Reuters. Veškeré aktivity jeho společnosti podle něj odpovídají standardním byznysovým postupům.

Na středeční dotazy reportérů ohledně obvinění Trump nereagoval, uvedla agentura AP. Právník Trumpovy organizace Ron Fischetti jí tento týden řekl, že Trumpa samotného se obvinění newyorských prokurátorů netýkají.

Vysoký manažer firmy Trump Organization se dnes vzdal úřadům v souvislosti s trestním stíháním, které vůči němu a firmě bývalého prezidenta Donalda Trumpa zahájila newyorská prokuratura. Allen Weisselberg a zástupci Trump Organization pak ještě dnes předstoupí před soud. Napsal to list The New York Times (NYT) s odkazem na své nejmenované zdroje seznámené se situací.



Pokud však bude Trumpova organizace shledána vinnou, může čelit pokutám nebo s ní její partneři přestanou spolupracovat, poznamenal server britské BBC. Například město New York už začátkem roku přerušilo spolupráci s Trumpovými firmami, kvůli útoku jeho přívrženců na washingtonský Kapitol.