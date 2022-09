Vypadat japonsky se firmám v Číně může vymstít. Slibují, že budou čínštější

Protijaponské nálady v pevninské Číně sílí. Své by o tom mohla vyprávět čínská značka, které v minulosti paradoxně k obchodnímu úspěchu dopomohlo, že se tvářila jako japonská. Přitom to není tak dávno, co do Země vycházejícího slunce jezdily za vyhlášenou pohostinností miliony Číňanů. Tomu je nyní nejspíš konec.