Čínské rakety vyděsily Japonsko. Obává se eskalace, zvažuje posílení obrany

„Je to vážný problém, který se týká národní bezpečnosti naší země a lidí,“ odsoudil japonský ministr obrany Nobuo Kiši dopad pěti čínských balistických raket do japonské výlučné ekonomické zóny (EEZ). Ministr dodal, že je to poprvé, kdy čínské rakety dopadly do těchto vod.

Uvedl také, že čtyři rakety, jež dopadly do EEZ, přeletěly nad Tchaj-pejí. Podle listu Japan Times by takový krok byl Pekingem vnímán jako velká eskalace napětí, pokud by se totéž analogicky stalo Číně.

EEZ se rozkládá do 200 námořních mil, tedy 370 kilometrů od japonského pobřeží. Japonsko oznámilo, že na protest podá diplomatickou nótu.

Tokio už dříve vyjádřilo nad plánem Čínské lidové osvobozenecké armády pořádat vojenské cvičení „znepokojení“. Peking ho zahájil na protest proti návštěvě Tchaj-wanu americkou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Koná se na sever a východ od ostrova. Právě východní část je blízko jižním japonským ostrovům.

Riziková geografická poloha

„Tyto plány ukazují, že souostroví Mijako a Jaejama by mohly být ovlivněny operacemi Čínské lidové osvobozenecké armády,“ podotýká profesor mezinárodních studií z Univerzity Meikai Tetsuo Kotani. Ostrovy Jonaguni, jenž se nachází asi 110 kilometrů od Tchaj-wanu, a Mijako jsou sídlem základen pozemních obranných sil, tudíž představují důležitý vojenský cíl.

Japonsko se obává, že vojenské aktivity Číny v oblasti by mohly vyústit v nešťastný incident eskalace, který se dostane mimo kontrolu Tchaj-wanu, Číny, Japonska i USA jakožto zemí s klíčovými zájmy v oblasti. „Mimořádná událost, jako je nehoda týkající se vojenského plavidla nebo raket, vedoucí k nezamýšlené a nekontrolovatelné eskalaci, se může pro Japonsko ukázat jako nebezpečná,“ varuje Ian Chong, profesor politologie ze singapurské Národní univerzity.

„V takové situaci vždy existuje možnost nezamýšlených nehod a eskalace mezi čínskými, japonskými a americkými silami,“ uvádí též bílá kniha japonské armády z minulého měsíce k možným sporným bodům v regionu, kterými je kromě Tchaj-wanu i souostroví Senkaku. To nyní ovládá Tokio, ale dělá si na něj i nárok Peking.

Podle analytiků možné důsledky napětí okolo Tchaj-wanu nutí japonské zákonodárce více zvažovat odchýlení se od kurzu pacifismu ustanoveného po druhé světové válce a zvažovat možnosti obrany. „Čínská vojenská cvičení a testy střelby v blízkosti Japonska mohou urychlit již probíhající diskuse v Tokiu o jeho úloze v tchajwanské eventualitě a donutit japonské politiky, aby o takové možnosti uvažovali konkrétněji,“ říká analytička Amanda Hsiao z International Crisis Group.

Výzvy k posílení obrany

„Jsem odhodlán zásadně posílit japonské obranné schopnosti během příštích pěti let a zajistit podstatné navýšení japonského obranného rozpočtu potřebného k jeho uskutečnění,“ slíbil japonský premiér Fumio Kišida na červnovém bezpečnostním fóru v Singapuru. Japonsko podle něj nevyloučí „žádné možnosti“, včetně takzvaných „schopností protiútoku“.

Čína jej obvinila, že používá „normální“ vojenské aktivity jako „výmluvu pro vojenskou expanzi“. Čína opakovaně provádí vojenská cvičení ve vodách blízkých Japonsku a Tchaj-wanu.

Kiši minulý měsíc varoval, že vojenská rovnováha mezi Čínou a Tchaj-wanem se vychyluje ve prospěch Pekingu, a bude proto potřeba zajistit potřebný rozpočet pro japonskou armádu, aby mohla náležitě čelit stále rizikovější a nepředvídatelnější bezpečností situaci. Bývalý premiér Taró Asó naznačil, že Japonsko by mohlo spolu s USA pomoci bránit Tchaj-wan v případě čínského útoku s odůvodněním, že využívá práva na kolektivní sebeobranu.

Japonsko a Čína mají bohatou historii vojenských střetnutí. Ač se první čínsko-japonská válka vedla především na území Koreje, vítězné Tokio si jako odměnu uzmulo Tchaj-wan, který se stal jeho první kolonií a veřejným dokladem imperiálních ambicí, které později stály za rozpoutáním i druhé války mezi oběma zeměmi.