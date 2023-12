Nový svatý grál elektromobility je recyklace baterií. Potenciál má hlavně Čína

Recyklace baterií do elektromobilů se v posledních měsících stává velmi zajímavou podnikatelskou příležitostí. Vzhledem ke snaze o přechod k čisté energetice se totiž svět bez lithia, niklu nebo kobaltu v příštích letech nejspíš neobejde. Celosvětový zájem o tyto nerostné suroviny je ale obrovský a země i jednotlivé podniky se mezi sebou přetahují o to, kdo bude mít navrch, píše agentura Bloomberg.

Na území Číny je momentálně každé třetí prodané vozidlo elektrické. V Evropské unii je to přitom jen každé osmé. I díky vysoké poptávce po elektrických vozech v Číně se proto očekává, že tato asijská ekonomika bude mít od roku 2030 téměř čtyřikrát více baterií k recyklaci než v roce 2021.

Pokud by se některým ekonomikám povedlo autobaterie do elektroaut úspěšně recyklovat, mohly by získat velmi solidní konkurenční výhodu. Tomu se ale bude muset přizpůsobit i byznysové prostředí.

Při pohledu do minulosti je totiž zřejmé, že recyklace byla vždy tak trochu chaotickým podnikáním. Vyžaduje sběr, přepravu i následné náročné zpracování. Nezbytností je i vzájemná koordinace mezi mnoha společnostmi napříč obory, která v minulých letech mnohdy pokulhávala. Recyklačnímu potenciálu každopádně nahrává fakt, že podle řady odborníků baterie do elektromobilů v průměru vydrží mezi pěti až osmi lety.

V Číně se už začalo

První snahy o recyklaci baterií do elektromobilů se v Číně už rozjíždějí. Zatím toho ale využívají hlavně jedinci mimo oficiální systém. Státní čínská regulace upravující recyklaci autobaterií je totiž ještě v plenkách a řada výrobců se k použitým článkům nemůže snadno dostat. Vlastníci elektroaut většinou ani nevědí, že by za prodej své autobaterie mohla dostat zaplaceno.

I proto se začínají čím dál více objevovat menší obchodníci, mezi které se řadí třeba i devětadvacetiletý Li. Snaží se hledat potenciální klienty, kteří by mu autobaterii prodali. Využívá k tomu své přátele, známé, rodinu i různé sociální sítě, mezi kterými dominuje hlavně Tik Tok.

Regulace v Číně zaspala

Pokud se mu baterii podaří získat, míří od něj následně do nelicencované dílny nebo k oficiálnímu recyklátorovi. Malí obchodníci dostávají zaplaceno hned na místě a v hotovosti, a to mimo jiné proto, že ceny lithia, kobaltu nebo niklu jsou na čínských sekundárních trzích velmi nestálé.

Náklady na vybudování oficiální recyklační linky však dosahují až patnácti milionů amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 330 milionů korun. I proto se na čínském trhu stále více objevují menší hráči, kteří však na druhé straně ohrožují důvěryhodnost čínských recyklovaných baterií. Ne vždy totiž tito menší obchodníci dodržují stanovené bezpečnostní a ekologické normy.

Odborníci však dodávají, že dobře zvládnutý recyklační postup by Číně dal globální konkurenční výhodu. „Čínské automobilky mají přístup k velkému recyklačnímu trhu. Výrobci mohou baterie s recyklovaným obsahem směřovat také do automobilů, které jsou určené na vývoz do Evropy,“ uzavírá Hans Eric Melin, jednatel poradenské společnosti Circular Energy Storage.