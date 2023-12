Elektromobily budou výhodnější od roku 2026, myslí si šéf leasingovky

Ministerstvo průmyslu a obchodu ohlásilo dotační program na podporu elektromobility pro podnikatele, kteří budou muset žádat o maximálně 200 tisíc na osobní vůz prostřednictvím leasingových a úvěrových společností. Řada lidí to považuje za lobbing leasingovek. Jak to tedy je? Spolupracovaly nějak leasingové společnosti na podobě tohoto programu?

Dotační výzva řeší pořízení bateriového elektromobilu výhradně formou úvěru, což je finanční nástroj, který Arval neposkytuje. Tedy daná dotace se nás může teoreticky týkat jen pro naše vlastní služební vozy, nikoliv pro auta našich klientů. Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) na programu spolupracovaly s ministerstvem průmyslu a obchodu a Národní rozvojovou bankou.

Aleš Polák

Výsledek vnímáme jako důležitý posun v rozvoji elektromobility u nás, dlouhodobě v tomto směru totiž zaostáváme, zejména za zeměmi západní Evropy. Čistá mobilita je přitom klíčová pro ochranu klimatu, a navíc má řadu dalších výhod od nižší potřeby servisování přes jízdní vlastnosti, až po levnější provozní náklady. Kolem tématu nicméně existuje řada mýtů, a my věříme, že čím více elektromobilů se bude pohybovat na českých cestách, tím rychleji tyto mýty odezní. I v tom je smysl dotací.

Leasingové společnosti se ocitly pod tlakem ekologů, kteří jim často kladou za vinu, že nedoporučují zákazníkům automaticky pouze elektromobily, společnost Transport & Environment se nedávno dokonce pohoršovala nad tím, že si leasingovky dovolují nechat zákazníkům svobodnou volbu pří výběru pohonu. Jaký je obecně přístup Arvalu k výběru pohonu směrem k zákazníkům?

Elektrifikace je nepochybně klíčovým prvkem v přechodu automobilového sektoru, a tempo tohoto přechodu musí nutně respektovat omezení spojená s nabíjecí infrastrukturou, kapacitami výroby nových vozidel, cenami, regulacemi a potřebami našich zákazníků. Naše poradenská role je klíčová při hledání optimálních řešení, ale naši klienti jsou ti, kteří rozhodují o své flotile.

Naši obchodníci samozřejmě zjišťují u klientů aktuální potřeby spojené s flotilou a profil řidičů, aby mohli identifikovat nejvhodnější složení vozového parku a představit všechna dostupná řešení, která usnadní případný energetický přechod jejich flotily. Mrzí mě, že je někdy vnímán nucený přechod na kompletní elektrifikaci firemních flotil jako jediná cesta. Podporujeme názor, že propagace ekologičtějšího řízení by měla být také součástí řešení ke zlepšení uhlíkové stopy firemních flotil, a je naší odpovědností pomáhat měnit postupy ve prospěch našich klientů.

Transport & Environment vyzvala evropské leasingové společnosti, aby stanovily datum postupného ukončení leasingu automobilů na fosilní paliva nejpozději do roku 2028. Je to podle vás reálné a správné?

Leasingové společnosti se snaží elektrifikovat svou flotilu co nejrychleji v rámci dostupných parametrů, které závisí na různých faktorech, jako je zdanění, nabídka vozidel, infrastruktura, a samozřejmě požadavky a potřeby zákazníků. Spíše než stanovovat arbitrární termíny a lhůty, jak nedávno prohlásila Leaseurope, je z mého pohledu lepší zkoumat, co je možné dosáhnout v rámci daných omezení. Energetický přechod firemních flotil vyžaduje spolupráci mnoha subjektů, jako jsou výrobci automobilů, energetické společnosti, leasingové společnosti, zákazníci, regulátoři a veřejné orgány. Podporujeme kolektivní aktivity k dosažení společných cílů udržitelné mobility.

Elektromobily jsou řadou zákazníků vnímány jako drahé. Firmy ovšem více než nákupní cena zajímá TCO, tedy celkové náklady na pořízení a provozování vozidla. Jak z toho pohledu vycházejí elektromobily? Kdy se to vyplatí a kdy ne?

Studie v průměru uvádějí, že elektromobily jsou dražší o 20–25 % než tradiční spalovací vozy. Platí, že čím je kategorie vozu nižší, tím je rozdíl v ceně elektromobilu vyšší. A naopak, vyšší kategorie, při započtení všech srovnatelných technologií a výbav, ukazují už jen minimální rozdíl v ceně. Z pohledu celkových nákladů na provoz (TCO), i při současných vyšších cenách elektrické energie, se elektromobil může vyplatit. Náklady jsou závislé na mnoha proměnných, nejen na délce užívání, ale také zda se vozidlo dobíjí na rychlonabíjecích stanicích a řadě dalších.

Podle našich výpočtů ze září jezdil průměrný elektromobil za cenu 1,30 Kč bez DPH na jeden kilometr. To je o více než o třetinu méně v porovnání s vozidly na naftu nebo benzín. Když si k tomu připočtete významně nižší náklady na servis (elektrovozidlo je významně jednodušší) a další zvýhodnění jako dálniční poplatky, tak se dostáváte v oblasti TCO na velmi srovnatelné hodnoty oproti spalovacím vozidlům. Navíc do budoucna odborníci odhadují sbližování cen elektrických a konvenčních vozidel. Odhaduje se, že někdy okolo roku 2026 se v ČR situace cenově vyrovná a v dalších letech již budou elektromobily výhodnější.

O jaké elektromobily je u Arvalu největší zájem a o které naopak nejmenší? Ať už jde o značky nebo typy aut?

Obecně při nových registracích jsou nejpopulárnější středně velká SUV, ať už se jedná o elektromobily nebo auta se spalovacím motorem. Můžeme samozřejmě rozdělit klienty do různých segmentů, ve kterých je potřeba rozdílná – od vozidla pro provozovatele kavárny přes rozvozovou službu, až po firemní auto pro nejvyšší management. To vše jsou naši klienti s různými potřebami.

Leasingové společnosti zjednodušeně řečeno vydělají tehdy, když rozdíl mezi součtem zaplacených plateb klientem a prodejní cenou vráceného ojetého auta je vyšší než pořizovací cena nového vozu a náklady na správu. Klíčovým bodem je tedy to, za kolik se podaří auto vrácené z leasingu prodat. Jak se v dnešní době stanovují tzv. zůstatkové hodnoty?

Stanovování zůstatkové hodnoty vozidel je velmi komplexní problematika. Navíc finální prodejní cena ojetého auta se určuje podle jeho celkového stavu, stáří a najetých kilometrů. Roli samozřejmě hraje i cena nového vozidla, výbava a v neposlední řadě oblíbenost dané značky a modelu na našem trhu. Arval CZ prodá ročně přes 5 000 vozidel a za posledních 20 let si vybudoval dostatečnou historii a zkušenost pro určování zůstatkových hodnot vozidel. Zůstatkové hodnoty nastavujeme s ohledem na tržní ceny ojetých vozidel, které jsou určeny parametry jako stáří vozidla či nájezd a dalšími.

Mají aktuálně lepší zůstatkové hodnoty spalovací auta nebo elektromobily? A také se to určitě liší podle značek.

Porovnání zůstatkových hodnot spalovacích vozidel a elektrovozidel je problematické a řekl bych v poslední době i velmi dynamické. V obecné rovině lze říci, že úroveň zůstatkových hodnot je na srovnatelné úrovni. Jak ale tato úroveň hodnot elektromobilů bude stabilní, se nyní velice těžko odhaduje. Bedlivě sledujeme vývoj cen nových elektromobilů. Právě zde vidíme v poslední době velké výkyvy jako třeba zlevnění modelů Tesla. Právě takováto razantní změna poté ovlivňuje i predikované hodnoty zůstatků.

Velkým tématem jsou vozy z Číny, ať už spalovací, nebo elektromobily. Zatím na český trh pronikají pomalu, ale jaké jsou vaše zkušenosti a váš názor na čínská auta? Mají o ně zákazníci zájem, a když se vás na ně zákazník zeptá, jaké mu řeknete hlavní výhody a nevýhody?

Jak spalovací, tak elektrická vozidla z Číny jsou tu. To je fakt. Oproti těm evropským nebo americkým se vyznačují softwarem a technologií na vysoké úrovni, „západní“ automobilky zase vynikají vynikajícím technickým zpracováním samotné konstrukce vozidel. Dříve často kritizovaná kvalita zpracování čínských výrobců se však u elektromobilů výrazně zlepšila, zejména pak u vozidel vyšších kategorií.

BYD si v Evropě hodně slibuje zejména od svého kompaktního elektrického crossoveru Atto 3.

No a tématem jsou samozřejmě i ceny, čínské automobilky dokáží být cenově velmi konkurenceschopné, což je pro koncového spotřebitele určitě výrazným argumentem Když vidíme, jakým velice úspěšným vývojem prošel vzestup korejských značek Hyundai a Kia na českém trhu, tak zatím lze z dosavadního vývoje předpokládat, že i ty čínské značky mohou mít podobnou budoucnost.